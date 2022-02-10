智庫：北韓最快6天後大閱兵　衛星照驚見「數百人列隊」狂操猛練

▲一份智庫報告稱，北韓有機會在近期舉行閱兵式。圖為北韓軍方高層2018年9月9日在金日成廣場列隊觀看閱兵。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

華府智庫「北緯38度」（38 North）最新報告出爐，鑒於商業衛星照片顯示，北韓（朝鮮）首都的美林閱兵場近來出現數百名人員列隊訓練，附近還停放著240多輛巴士，推測北韓可能在近期舉辦閱兵式，進行新一輪的軍力展示，而最快可能選在2月16日金正日80周年誕辰。不過，目前尚未發現飛彈等主要軍備的跡象。

根據路透社報導，「北緯38度」報告透過衛星照揭露，平壤美林閱兵場近來出現數百名工作人員編隊訓練，讓外界預測，北韓可能在將至的重要國定節日進行閱兵，或試射更多導彈。然而，目前周邊沒有觀察到彈道飛彈等主要軍備的跡象，「這可能意味著即將到來的閱兵，主要是由人員組成，或只是（軍武）還沒準備到位。」

報告稱，美林閱兵場的訓練基地是仿造首都平壤市的中央廣場「金日成廣場」設計的，而金日成廣場是北韓通常舉行公開閱兵式的地點。北韓接著即將迎來2月16日的金正日80周年誕辰、4月15日的金日成110周年誕辰，兩天都是北韓極為重要的國定節日，過去也常利用這類場合舉行大規模閱兵。北韓閱兵式不會事先預告，但美林閱兵場通常會提前1個月到數月開始訓練。

無獨有偶地，智庫報告發表前一天，南韓NK News也援引消息來源與商業衛星圖像表示，1月底曾有噴射機飛過平壤上空，且平壤訓練基地的準備活動似乎也有增加，再加上近年夜間閱兵的前幾天到幾周，空軍都會在黃昏後編隊訓練飛行，這更顯示出北韓閱兵式可能舉行在即。

▲北韓1月25日試射2枚長程巡弋飛彈，飛行1800公里後擊中目標島嶼。（圖／路透）

路透分析，北韓今年1月進行了創紀錄的7次導彈試射，在與美國無核化談判陷入僵局之際，北韓可能將首次恢復自2017年以來最遠程洲際彈道飛彈或核武器的相關試驗。另有分析人士指出，北韓可能在這些重要節日試射新型導彈或其他武器。

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