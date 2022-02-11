北韓女老師「揪學生看禁片」還親自示範！私密教學被逮　恐遭處決

▲金正恩認為韓流與歐美流行文化會造成社會亂象，因此嚴格禁止。（圖／朝鮮中央電視台）



記者王佩翊／編譯

北韓平安南道平城市1月底傳出一起年輕的美女老師與多名未成年學生一同遭逮的事件。該名30多歲的女老師因涉嫌在自家播放被視為禁片的外國影片，並教導學生跳流行舞蹈，被依《反動思想與文化排擊法》逮捕，最重恐將面臨死刑。據悉，女老師是透過不知名管道取得片源，並透過USB傳輸至液晶電視進行「私密教學」。

根據《自由亞洲電台》引述當地消息人士報導，平安南道保衛局與安全局1月30日破獲平城市陽地洞的一處民宅，有一名30多歲女性在自家教導10多歲的國高中生們跳南韓、中國以及美國等外國歌手的舞蹈，除了女老師外，當場也逮捕了6名正在學舞的學生。

北韓當局2020年12月底訂定《反動思想與文化排擊法》，嚴格禁止人民接觸南韓與外國的流行文化，因領導人金正恩認為歐美與韓流的音樂與影視作品是「資本主義的墮落文化」，會造成社會亂象。根據該法，只要是觀看外國或南韓的影視作品，都將被問罪，最重還可能被處決。

▲北韓禁止人民接觸外國流行文化，違者恐將面臨死刑。（圖／達志影像／美聯社）



據悉，相關單位接獲舉報後，已在女老師家外盯哨多日，為的就是要趁著學生進入後，一網打盡。據悉，警方衝進民宅時，女老師正在教導6名學生跳舞，當場人贓俱獲，將7人一次逮捕，同時沒收女老師的USB。

消息人士指出，這名年輕貌美的30多歲女老師畢業於平城藝術大學，主修舞蹈，數年前被分配到平城市的玉田高中擔任老師，然而由於月薪極低，根本無法溫飽，只好偷偷在自家開設舞蹈教室，透過教導學生外國流行舞蹈，來賺取金錢。

該名美女老師主要以崇尚外國流行文化的10多歲國高中生為對象，每週開班授課2次，每次1到2小時，類型涵蓋南韓、中國到美國的流行舞蹈，單次費用約為10美金（約新台幣278元）。

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