中小學裝18萬台冷氣「電費國家全包」　蔡英文：供師生更舒適的環境

▲蔡英文11日在臉書宣布全國中小學「班班有冷氣」政策提前達標。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

昨在行政院會上，教育部報告全國中小學「班班有冷氣」政策提前達標。總統蔡英文今（11日）透過臉書宣布此消息，指出全台超過3300間中小學，已經裝設完成超過18萬台冷氣，且冷氣電費將由政府支應。

蔡英文表示，台灣的夏天相當炎熱，對許多同學來說，在悶熱的教室待上一整天，非常辛苦，不僅上課不容易集中精神，中午吃飯休息也很難熬。我們透過班班有冷氣政策，不僅提供同學和老師更舒適的校園環境，也藉著此機會，在校舍屋頂建置太陽光電設備，並於全國校園種下1.3萬棵原生種的樹。

蔡英文強調，「把環境永續的概念付諸行動，在我們下一代、校園內扎根。」今年，我們會持續加速升級各項社會福利政策，從孩子到長輩，政府都會來擴大照顧。

班班有冷氣政策是由行政院長蘇貞昌2020年7月7日宣布，投入323億元推動，原先教育部簡報中預計達標時程為2023年底，但蘇貞昌則裁示要在2022年夏天完成。

蘇貞昌11日回憶此經過，稱當時看來是不可能的人物，但眾人努力，1年半時間，3300多校、共18萬多台冷氣裝設與電力改善工程，都全部提前完成。

蘇貞昌說，行政團隊齊心合力讓孩子有冷氣，這是政府展現決心、魄力投入資源，用最高的執行力、最大的效率，在最短時間內實現過去幾十年來做不到的事，這就是有政府會做事，也是又一件成功的跨部會合作典範。

蘇貞昌也指，除了完善冷氣設備電力的改善，連學校作息時間的冷氣電費、維護費，大約9億，都納入行政院一般性補助款，學生不用付費，家長與地方政府不用擔心。