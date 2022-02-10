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蔡英文博士論文這裡可下載！　黃韋鈞：2週下載量暴增5000次

▲▼春節前夕，蔡英文視訊向氣象局向留守的同仁問候致意。（圖／蔡英文臉書）

▲總統蔡英文。（資料照／蔡英文臉書）

記者陶本和／台北報導

倫敦大學近日罕見發表正式聲明，證明總統蔡英文論文與學歷的真實性，打臉已被通緝的資深媒體人彭文正，以及國民黨立委鄭正鈐等人。對此，新北市議員參選人黃韋鈞10日表示，蔡英文的論文下載爆量，不到兩週就超過5000次，直接戳破有人說找不到論文的謊言。

倫敦大學罕見以正式聲明方式，證明蔡英文的論文與博士學歷的真實性，但已被通緝的彭文正、台大教授賀德芬等人仍不放棄，持續追打論文議題；而過去同樣陷入論文抄襲案的立委鄭正鈐也協助賀德芬等人借用立法院會議室，並一起召開記者會質疑蔡英文的論文。

對此，身為蔡英文LSE學弟，也是行政院長蘇貞昌競選新北市長時期的發言人黃韋鈞，10日透過臉書表示，他身為LSE的碩士，找自己學校圖書館收藏的論文，只是基本功。

黃韋鈞表示，感謝「鄭正鈐們」，蔡英文的博士論文在這個月，於倫敦政經學院圖書館的下載爆量，不到兩個禮拜就超過5000次，且還持續上升中，直接戳破有人說找不到蔡英文總統的論文的謊言。

黃韋鈞諷刺地說，「鄭正鈐委員找不到嗎？我來找給你，還不收服務費唷！」他也在留言處附上蔡英文博士論文的連結。

►►►蔡英文總統博士論文下載點這裡

▼總統蔡英文博士論文下載量暴增，兩週就增加5000次。（圖／黃韋鈞提供）

▲▼總統蔡英文博士論文下載量暴增，兩週就增加5000次。（圖／黃韋鈞提供）

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