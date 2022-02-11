春節返鄉爆3起「跨縣市家庭群聚」感染源不明！　陳時中也擔心

▲春節3起跨縣市家庭群聚。（圖／ETtoday）

記者施怡妏／綜合報導

春節期間人潮移動提高COVID-19傳播風險，至少已引起3起家庭團聚群聚，案例有跨縣市活動，包含桃園日翊物流引起家庭年夜飯群聚共9名家人染疫、高雄8人群聚、橫跨新北、高雄、屏東三縣市的6人家族群聚。指揮中心指揮官陳時中表示，跨縣市案例影響層面較廣，估上述群聚對社區影響範圍，2天後揭曉。

1. 桃園大溪群聚，目前累計9例

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桃園日翊物流接觸者，除夕與家人至大溪親戚家吃年夜飯圍爐，為案19029相關，共9名家人確診。

2. 屏東五姊妹群聚，目前累計6例

案19431、案19440、案19441、案19468、案19479和案19480為1個家族，主要是其中1人（案19431）有咳嗽、喉嚨癢症狀採檢確診，通知家人採檢後，發現大姊和子女、三姊和子女以及四姊都染疫，這起家庭群聚累計6人確診。

姊妹住在不同地方，6例中有2人住新北，3人在屏東，1人在高雄，其中在屏東的三姊家裡開復健科診所（潮榮聯合診所）。而幾人過年主要的活動史是在2/5回高雄娘家聚餐，包括三姊和四姊一家，父母都有參加，2/2~2/4 大姊和三姊以及爸媽和五妹）一起去苗栗旅遊。

指揮官陳時中表示，跨縣市的主要足跡大概有高雄、屏東和新北，這是一家親戚關係，是一對老夫婦有5位女兒，包括大姊、三姊和四姊等三家人都有確診，足跡有在高雄家裡的聚餐，中間也有到苗栗旅遊，目前這家庭總共有6位染疫，感染源不明。

▲指揮中心指揮官陳時中表示，跨縣市案例影響層面廣，令人擔憂。（圖／指揮中心提供）

3. 高雄親友群聚，目前累計8例

該群聚目前感染源不明，第一案是10多歲男童（案19382）因有2/7出現流鼻水、頭痛、發燒症狀到診所快篩陽性，並於2/8確診，Ct值僅有15.8，病毒量高，進一步調查其2名表哥（案19380、19381）與大表哥女友（案19401）陽性確診，Ct值分別是16.6、19.8以及26.9。

指揮中心發言人莊人祥表示，該家族於2/4有聚餐接觸，而大表哥（19380）與其女友則是2/1~2/3出遊、2/6一同用餐，誰傳染給誰還有待釐清。