差18cm！美腿正妹倒追「身高157男友」　揹他放閃霸氣護愛

▲艾莉和男友相差18公分，感情甜蜜。（圖／翻攝Twitter@alliepiiied）

記者吳美依／綜合報導

美國北卡州的21歲女大生艾莉（Allie Marsh）外貌姣好，還擁有一雙修長美腿，她對於25歲的古斯塔沃（Gustavo Hernandez）一見鍾情，主動追求成功，但由於男友比自己矮了7英吋（約18公分），因此總會招致酸民的冷嘲熱諷。她如今決定反擊，「如果你只因為某人的身高就拒絕對方，那只是展現出自己有多膚淺。」

《鏡報》報導，艾莉身高175公分，古斯塔沃身高約157公分，由於自己比男友高了許多，甚至可以一把揹起對方。她回憶，當初經友人介紹，成為樂團「奧莫塔」（Omerta）的死忠粉絲，並且很快就注意到團員古斯塔沃，被此人深深吸引。

▲艾莉和古斯塔沃今年5月開始交往。（圖／翻攝Twitter@alliepiiied）

艾莉表示，她早就知道古斯塔沃的身高很矮，但「我第一次看見他的照片時，立刻感覺到『我想要他』，而且越了解他，越受到吸引」。她在Instagram上主動追蹤古斯塔沃後，開啟話題，2人一見如故，相談甚歡，愛情就此萌芽。

艾莉表示，男友一直深愛著自己，也早就習慣被嘲諷身高，但她看見酸民留言「妳值得更好的」、「降低擇偶標準」後，決定挺身打破刻板印象，證明女生本來就可以和比較矮的男人交往，「決定為人的不是身高，而是行為舉止。我關心的是，我是否與這個人擁有一段健康且幸福的關係，並且共築未來」。