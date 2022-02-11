俄烏最新衛星照曝「密麻小點」全是裝甲砲兵　美國白俄軍頭罕通話

記者張寧倢／綜合外電報導

烏俄情勢緊張，總部位於美國的科技公司Maxar發布最新衛星照片，俄羅斯似乎再次增加烏東邊境周圍的軍事部署，包含在克里米亞、俄國西部與白俄羅斯等地都出現大量部隊、砲兵與裝甲車集結。另外，在俄國與白俄進行聯合軍演之際，美國與白俄參謀首長10日罕見互通電話，希望避免「錯估」情勢。

▲克里米亞首府北部「Oktyabrskoye空軍基地」出現軍隊集結。（圖／路透）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，Maxar高級主管伍德（Stephen Wood）表示，這些拍攝於10日的衛星照片顯示，克里米亞首府北部一個過往荒廢的「Oktyabrskoye空軍基地」，現已有超過550頂帳篷和數百輛軍用車輛集結。

▲Oktyabrskoye空軍基地上空的衛星影像。（圖／路透）

克里米亞的其他地區也出現軍隊進駐，其中包含在諾沃奧澤爾涅（Novoozernoye）地區進行大量的砲兵部署與訓練，克里米亞西北岸小鎮斯拉夫內（Slavne）也首次被觀測到裝甲車部署。同日，包含大型兩棲登陸艦在內的幾艘俄羅斯軍艦抵達了克里米亞的主要港口塞瓦斯托波爾港（Sevastopol）。

▲俄軍疑似在克里米亞進行火箭彈和自走砲訓練。（圖／路透）

▲衛星影像首次觀測到，克里米亞斯拉夫內地區部署裝甲車。（圖／路透）

過去幾天，網路社群流傳影片顯示，俄羅斯軍隊向庫爾斯克（Kursk）、頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）、布良斯克（Bryansk）等靠近烏東的西部城市大規模集結。Maxar也根據衛星影像指出，庫爾斯克東部訓練基地最近已經部署了大量軍力，且將有更多的軍備繼續抵達，正在為容納這些部隊而做出準備，此地區距離烏東邊境約110公里。

▲俄羅斯西部庫爾斯克訓練場的部隊居住區與帳篷。（圖／路透）

衛星照顯示，白俄羅斯境內也有新的軍事部署，在距離烏克蘭邊境僅約25公里的「Zyabrovka空軍基地」觀察到部隊、軍用車輛、直升機，這是該地區首次有直升機部署，現場疑似還搭建了野戰醫院。此外，距離烏克蘭邊境45公里處的白俄城市列奇察（Rechitsa）附近也建立了帳篷營地。

▲白俄羅斯境內「Zyabrovka空軍基地」的軍事集結，並首次被觀察到有直升機部署。（圖／路透）





▲白俄Zyabrovka空軍基地發現大量裝甲車集結。（圖／路透）

法新社報導，俄羅斯坦克10日在白俄羅斯進行實彈演習，引來北大西洋公約組織（NATO）警告，而據悉，俄國與白俄的這場聯合軍演將持續到20日。對此，五角大廈聲明，美軍參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）與白俄羅斯武裝部隊參謀總長古列維奇（Viktor Gulevich）10日進行通話，討論了與地區安全相關的「令人關切的」議題。

聲明指出，這次通話促進雙方溝通，以減少「錯估」情勢的可能，並獲得對當前歐洲安全局勢的看法，官員們同意談話細節保密。

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