　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「四項公投已有結論」　林濁水批藍營死抱福食不放：有沒有秀逗阿？

▲民進黨前立委林濁水。（資料照／記者林敬旻攝）

▲民進黨前立委林濁水。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院日前宣布福食解禁，引起兩黨激烈交鋒。民進黨前立委林濁水10日批評，福食解禁的議題其實從反萊豬公投的結果，就已經可以看出民意態度了，國民黨卻不願意放手食安議題。他說，當初反萊公投的操作失敗，原因之一就是藍營政客赴美讀書時，吃含萊食品數年，一回台灣卻突然改變態度「什麼嘛？這有沒有秀逗阿？」。

林濁水受訪時指出，「福島的問題，其實四項公投已經有結論了」。他解釋，四個公投中，反萊的問題已有結論（民眾傾向開放外國食品），「國民黨還死抱著反福島，這個黨值得討論嗎？」。

林濁水進一步表示，他認為公投案應是民眾對議題的看法，而不是兩黨動員的結果，他分析，四大公投根本不是兩黨對決，「兩黨對決就兩黨的部隊都開出來，才叫兩黨對決，兩黨的各部隊出來怎麼是19比21（兩方票數得票率）呢？」。他強調，「民進黨再衰的時候40%也有吧？國民黨再衰的時候30%也有吧？所以那件事情上面根本不是兩黨對決，而是多數的民眾對兩黨都覺得不對勁」。

林濁水強調，總統蔡英文當時呼籲「台灣隊站出來」，但根據歷次的民調，認同是台灣人的65%以上，另外的2、30%也不是認同自己是中國人，而是認同中國人還要加上台灣人，換句話說，純粹認同台灣、很台派的60幾%，有三分之二不出來，「所以談不上藍綠對決，而是雙方的訴求」。

林濁水解釋，「反萊為什麼只有19%？很簡單嘛！（藍營政治人物）一群去美國念書念到博士，最少10年，碩士如果沒在那邊念，至少5年也跑不掉」，在那邊住那麼久，萊豬也吃、萊牛也吃、萊火雞也吃，吃了半天回來台灣說，你們萊豬不能吃、你們萊火雞不能吃，剩下萊牛可以吃，「這什麼嘛？這有沒有秀逗阿？」。

ET快訊
第22期疫苗明午截止！最新預約人數出爐　莫德納只剩5.8萬份
彰化圓環「蓮花燈塔」拆光！結果變墳墓　網譏：清明快到了
快訊／新莊民宅大火！1人「倒陽台燒成焦屍」　還有人受困
台中女收「+46」簡訊　信用卡慘遭盜刷5位數
三星新旗艦S22登場！　「三大升級」有史以來最強
看懂自動駕駛「5等級」　解放雙手要到這一階段
以為刮刮樂沒中！他準備丟掉「驚見TTT代碼」　一查中2100

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

議員被提名人酒駕風波惹議　民眾黨今開鍘：林致兵退選、陳品杰退黨

珊珊大戰「二魔黨」！　陳思宇星盤分析北市長選局

馬英九收香港「何歡喜」恐嚇信　陸委會：絕不姑息縱容

陳竹音揚言入籍對岸　陸委會：尊重選擇「會註銷她台灣戶籍」

政院稱核食檢驗標準比美、歐嚴謹　國民黨轟：為什麼不比照韓國？

郝龍斌批民眾黨成事不足、敗事有餘　黃光芹：你才是！做死蔣萬安

新北市甄選傑出企業　經發局：市府投入資源擴大企業能見度

「四項公投已有結論」　林濁水批藍營死抱福食不放：有沒有秀逗阿？

女足代表隊光榮返國　蘇貞昌送上特調飲料：可以放心大口喝！

新北板橋一家四口群聚！北市擴大採檢　勤業眾信2924人全陰性

《華燈初上》第 3 部 正式預告

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

學生過馬路險被粗心駕駛撞　英勇女警及時推開捨身救下

瘦子「腹肌只存在一天」過年大發福　沒給女友紅包...霸氣喊「扶養是日常」

吳建豪合體言承旭！認F4有心結　最後不那麼開心：每人都有嫉妒

法鬥犬開心狂奔越水溝找媽　沒踩穩慘墜落秒呆：我在哪

竹北遠百拆掉「停車場大魔王」 小老婆殺手一夜掰！網拍手叫好

議員被提名人酒駕風波惹議　民眾黨今開鍘：林致兵退選、陳品杰退黨

珊珊大戰「二魔黨」！　陳思宇星盤分析北市長選局

馬英九收香港「何歡喜」恐嚇信　陸委會：絕不姑息縱容

陳竹音揚言入籍對岸　陸委會：尊重選擇「會註銷她台灣戶籍」

政院稱核食檢驗標準比美、歐嚴謹　國民黨轟：為什麼不比照韓國？

郝龍斌批民眾黨成事不足、敗事有餘　黃光芹：你才是！做死蔣萬安

新北市甄選傑出企業　經發局：市府投入資源擴大企業能見度

「四項公投已有結論」　林濁水批藍營死抱福食不放：有沒有秀逗阿？

女足代表隊光榮返國　蘇貞昌送上特調飲料：可以放心大口喝！

新北板橋一家四口群聚！北市擴大採檢　勤業眾信2924人全陰性

按讚！最簡單功能改變行銷業　卻犧牲隱私、養出被讚數綁架成癮世代

會議減廢行動開跑！　台東縣府以身作則

剛出門倒垃圾！新莊妻返家驚見「房屋起火」　丈夫燒成焦屍

愛不是說說而已！12星座早把你「疼到心肝裡」3大表現

突破法規限制　台東縣兼任行政教師不休假加班費取消上限

無照酒駕挨罰4.5萬　桃園男拖9年拒繳！存款入帳立馬被扣

議員被提名人酒駕風波惹議　民眾黨今開鍘：林致兵退選、陳品杰退黨

常覺得沒有衣服穿？4種類型單品一定要趕快斷捨離

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了　網嘆：一堆人被騙進去

麗臺、智原等個股　遭列當沖警示

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

政治熱門新聞

快訊／新北+17最新足跡　彩券行、好市多、全聯、711、麥當勞

快訊／新店兄妹2確診「病毒量高」　過年足跡遍佈台中、苗栗、高雄

快訊／嘉聯益電子廠再爆14例陽性　新北衛生局證實

快訊／汐止「可不可」手搖飲員工確診　春節除夕到初三都上班

柯文哲：打疫苗會死掉算他運氣不好

快訊／新北、高雄確診者足跡曝　曾去北市大同區、信義區藥局診所

快訊／高雄確診者初四遊平溪、猴硐　逛博物館、3間貓咪文創店

快訊／新北本土今＋17　樹林嘉聯益電子廠移工14人、新店2、汐止1

新北爆「2條」傳播鏈　侯友宜示警：2周內將是疫情高峰期

快訊／新北今爆17例！國小明延後開學？　教育局回應

獨／中市府直接把公文貼在大門　要顏寬恒2／13前自拆違建

市府2/13前限拆　怪手今開進顏家豪宅動起來了

快訊／嘉聯益＋14陽性　侯友宜：多為移工、與桃園廠有接觸

北市擴大採檢　勤業眾信2924人全陰性

更多熱門

相關新聞

民進黨麻煩才剛開始

民進黨麻煩才剛開始

三個要選縣長的人，一個是縣長安排接班的周春米，一個是自稱英派又拉了老縣長蘇貞昌背書的莊瑞雄，另一個是最近貼文引用賴清德表態挺他的鍾佳濱。各方不但在黨內互鬥，還鬧上媒體公開互幹，甚至連國民黨議長和議員都被拖進來攪和。這將是民進黨2022大危機？

沈富雄斷言陳時中100％選台北市長　「兩次談話已經講得非常清楚」

沈富雄斷言陳時中100％選台北市長　「兩次談話已經講得非常清楚」

蔡英文送中華女足割包、豆花

蔡英文送中華女足割包、豆花

新朋友變好朋友！推展非洲計畫　蔡英文：索馬利蘭是東非重要據點

新朋友變好朋友！推展非洲計畫　蔡英文：索馬利蘭是東非重要據點

綠營民調／58.7%支持開放日本福食　53.8%認為有助台灣經濟

綠營民調／58.7%支持開放日本福食　53.8%認為有助台灣經濟

關鍵字：

林濁水蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

病妻臨走前許願「想和前男友做愛」　老公崩潰

IG也退燒了！22歲↓妹子笑：老阿姨在玩的

高雄確診情侶超會排行程！網見足跡跪了

猴群咬殺5歲女童！爸目睹她被剝皮慘死

他-5°C跳冰河　愛妻錄下慘死瞬間

明金成靈堂遺照曝光！遺孀淚崩親挑選「這張就是帥」

白癡公主掰了妹妹頭「變超正」！

快訊／本土暴增37例！又有不明感染源　另增46境外

快訊／新北+17最新足跡　彩券行、好市多、全聯、711、麥當勞

啦啦隊女神借睡前任家「被上下摸」

焦凡凡大學超辣「自己都被電到」！　舊照看呆網

祖雄「女手抓18CM巨鵰照」瘋傳！　尺度超大被IG刪

疫情取消赴美探親　徐乃麟曝「小兒子在美國確診Omicron」

3歲童掉進油鍋全身炸爛！媽淚：只剩五官完好

領完年終就離職「忠誠度低」　網1關鍵回嗆

更多

最夯影音

更多
《華燈初上》第 3 部 正式預告

《華燈初上》第 3 部 正式預告
明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面