「四項公投已有結論」　林濁水批藍營死抱福食不放：有沒有秀逗阿？

▲民進黨前立委林濁水。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者張鈞量／台北報導

行政院日前宣布福食解禁，引起兩黨激烈交鋒。民進黨前立委林濁水10日批評，福食解禁的議題其實從反萊豬公投的結果，就已經可以看出民意態度了，國民黨卻不願意放手食安議題。他說，當初反萊公投的操作失敗，原因之一就是藍營政客赴美讀書時，吃含萊食品數年，一回台灣卻突然改變態度「什麼嘛？這有沒有秀逗阿？」。

林濁水受訪時指出，「福島的問題，其實四項公投已經有結論了」。他解釋，四個公投中，反萊的問題已有結論（民眾傾向開放外國食品），「國民黨還死抱著反福島，這個黨值得討論嗎？」。

林濁水進一步表示，他認為公投案應是民眾對議題的看法，而不是兩黨動員的結果，他分析，四大公投根本不是兩黨對決，「兩黨對決就兩黨的部隊都開出來，才叫兩黨對決，兩黨的各部隊出來怎麼是19比21（兩方票數得票率）呢？」。他強調，「民進黨再衰的時候40%也有吧？國民黨再衰的時候30%也有吧？所以那件事情上面根本不是兩黨對決，而是多數的民眾對兩黨都覺得不對勁」。

林濁水強調，總統蔡英文當時呼籲「台灣隊站出來」，但根據歷次的民調，認同是台灣人的65%以上，另外的2、30%也不是認同自己是中國人，而是認同中國人還要加上台灣人，換句話說，純粹認同台灣、很台派的60幾%，有三分之二不出來，「所以談不上藍綠對決，而是雙方的訴求」。

林濁水解釋，「反萊為什麼只有19%？很簡單嘛！（藍營政治人物）一群去美國念書念到博士，最少10年，碩士如果沒在那邊念，至少5年也跑不掉」，在那邊住那麼久，萊豬也吃、萊牛也吃、萊火雞也吃，吃了半天回來台灣說，你們萊豬不能吃、你們萊火雞不能吃，剩下萊牛可以吃，「這什麼嘛？這有沒有秀逗阿？」。