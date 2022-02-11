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年假症候群大爆發！飲食失控、追劇熬夜　1／3成人血糖飆升

▲▼年假,血糖,清唐速,保健品,糖尿病,心血管。（圖／品牌提供）

 【企劃特輯】

九天年假已經結束，醫師提醒民眾如果有以下四大徵狀，一定要特別留意，可能是血糖出現失調：（一）容易感到疲累；（二）口乾舌燥、脫水、皮膚乾燥；（三）視力模糊、眼部疾病；（四）便祕、腹瀉等腸道問題；如果出現上述四種問題之一，極有可能是過年期間飲食失控、作息失調造成高血糖的問題，最好快食用幫助血糖調整的食物或保健品，不然長期下來可能有糖尿病或心血管的危機。

▲▼年假,血糖,清唐速,保健品,糖尿病,心血管。（圖／品牌提供）

▲出現血糖失調症狀，最好食用幫助血糖調整的食物或保健品，因長期下來可能有糖尿病或心血管的危機。【官網優惠組】

血糖長期失調　恐「洗腎」度日

糖尿病是全世界最流行的慢性疾病之一，也是造成大小血管病變，甚至洗腎的主要原因。近年來台灣民眾「高血糖、糖尿病」的情況越來越普遍，根據國家衛生研究院統計的「2019 台灣糖尿病年鑑」調查，台灣糖尿病的盛行率已經超過 11％，患者人數超過 230 萬人。讓人遺憾的是，許多患者在罹患糖尿病前，都輕忽了高血糖帶給身體的訊號與病狀，導致錯過了早期治療的黃金時間。

▲▼年假,血糖,清唐速,保健品,糖尿病,心血管。（圖／品牌提供）

日常血糖調控　可靠認證保健品

專家指出，這些高血糖造成的悲劇，可以靠著平時的飲食調理和保健品的輔助達到很好改善，但民眾往往忽視了事前保養的重要，往往到了最後需要到臥床、洗腎的地步。提到遠離糖尿病、高血糖威脅的方法，最有效率的就是食用國家健康食品核可的健康食品，其中，「清唐速」因為知名主持人鄭弘儀的親身見證，成為降低血糖類中最受專業醫師推薦的保健食品。

▲▼年假,血糖,清唐速,保健品,糖尿病,心血管。（圖／品牌提供）

▲因知名主持人鄭弘儀親身見證，讓「清唐速」成為降低血糖類中最受專業醫師推薦的保健食品。【EHS購物超值組】

鄭弘儀長期十年使用　靠「清唐速」維持血糖

「清唐速」是由成大醫院與優生生物科技共同研發，並經過國家認證的保健食品，經過動物實驗證實「有助於降低空腹血糖」，可以減緩飯後血糖值、控制糖化血色素，遠離糖尿病的危險因子，「清唐速」品質還經過SGS、FLL、台美檢驗所檢驗合格；鄭弘儀身為資深的媒體工作者，長期待在攝影棚裡主持電視、廣播節目，在這些高壓環境下工作能依舊健康，就是靠食用「清唐速」來維持血糖值，才有辦法一直活躍於螢光幕前。

▲▼年假,血糖,清唐速,保健品,糖尿病,心血管。（圖／品牌提供）

▲「清唐速」經過國家認證及動物實驗證實「有助於降低空腹血糖」。

「清唐速」含三大萃取物　四週有效降低血糖

「清唐速」成分中有紅麴、紅心芭樂萃取、番石榴萃取物三大調控血糖的成分；其中紅麴活性萃取物可以降血糖、降血壓、降血脂；紅心芭樂含有豐富的膳食纖維，可以平衡飯後血糖；番石榴萃取物，含有忄解皮速，可以減緩碳水化合物吸收，有效抑制血糖；三種成分黃金比例的協和作用，食用數週後，就可以達到有效降低血糖、遠離糖尿病的顯著效果。

▲▼年假,血糖,清唐速,保健品,糖尿病,心血管。（圖／品牌提供）

▲因有三大調控血糖的成分，食用數周可以達到有效降低血糖、遠離糖尿病的顯著效果。

維持血糖法寶「清唐速」哪裡買?
●官網優惠組：https://yunjihui.tw/aj7Bb
●EHS購物超值組：https://chshop.work/pzsyr
●LINE 官方帳號：https://lin.ee/B8OLeq1
●客服專線：0800-520-367

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