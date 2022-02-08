好心讓同事團圓！她年假「上7休2」：終於換我休息　下秒被逼排班

▲原PO過年只休2天，沒想到正準備放假時，卻被逼「先排班表」。（示意圖／資料照）

記者謝欣辰／綜合報導

大部分的上班族早已過完年開工，但有些排班制的員工現在才開始放假。有位網友就在《爆怨公社》表示，好心讓同事過年團圓，自己年假9天就上了7天班，沒想到正輪到自己放假時，卻被逼著排班表，讓她當場氣炸。

原PO表示，因為公司是排班制，所以過年不像一般上班族見紅就休，而剛好自己同事都是一些婆婆媽媽，「有的說兒女要回來，有的說兒孫要回來」，因為原PO沒有強制過年要回家的原因，所以好心讓這些同事回家團圓，決定等過完年再開始放假。

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好不容易撐到最後一天，婆婆媽媽也都回來上班了，原PO心想著「終於換我放假」，沒想到那些婆媽一來上班就問原PO「下個月的班表出來了嗎？」原PO當場氣炸，「老娘出社會5年，你們就一句頭腦不好體力不好，班表就丟給我排，老娘連過年都沒過，讓我休息不行嗎？」

原PO憤怒說道，這些同事們什麼事情都拿兒女、兒孫拿擋箭牌，「現在換我要休息了，等我回來再排班表不行嗎？」還在原PO旁邊吵著，「3月兒女要幹嘛幹嘛要調班」，讓原PO忍不住怒吼，「我就不排啊！你們慢慢等，最好乾脆退休」。

貼文一出，網友們紛紛回應，「努力的人，老闆看得到。老闆看不到，就講給他知道」，「不用過度被同理心綁架，因為她們賺錢不會分妳，現實的社會是適者生存，不適者淘汰，沒人會為妳的健康買單，她們更不會」，也有網友表示，「如果你自願幫人上班，那就沒什麼好抱怨，不然不要幫人家啊！只會被人認為理所當然」。