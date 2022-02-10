年後甩肉神器！小腹婆變出S曲線全靠「這一件」

【企劃特輯】

每到年後，許多女性朋友就會開始遮遮掩掩，深怕年節時期大吃大喝囤積的脂肪不小心跑出來見客，甚至連身形也從「S」變成「O」。以往女性們想要藏肉塑型，多半會選擇購買塑身衣，但傳統的塑身衣材質多半太過硬挺，穿著起來相當不舒適。

採用剝離專利技術 23～38腰都能穿

曾推出石墨烯塑崩褲並且大賣20萬件的知名業者，再度研發了「石墨烯塑崩衣」，該款商品不僅具有超高彈性，還能完美包覆贅肉，讓身上的小腹、腰內肉、蝴蝶袖統統隱形！

▲「石墨烯塑崩衣」可以完美包覆小腹、腰內肉、蝴蝶袖。【官網優惠組】

業者表示，有太多消費者詢問：「既然有塑崩褲，難道不能開發塑身衣嗎？」、「我的上半身也想瘦啊！」因此積極的開發有同樣效果的「石墨烯塑崩衣」；這款塑崩衣採用和塑崩褲相同的剝離專利技術，可以不分SIZE，從23～38腰都能穿。

▲塑崩衣採用和塑崩褲相同的專利技術，可以不分SIZE，從S到2XL的體型通通傳得下。【 momo購物網 超值組】

穿上就有慢跑效果！連深層脂肪也燃燒

石墨烯被稱為「黑科技」，是2010年獲頒諾貝爾物理獎的一項發明，它的強度是鋼的200倍，電子傳導是銅的13倍，也是最輕薄堅固的航太材料。石墨烯能夠釋放遠紅外線，增加「微循環」效果，穿上幾分鐘就能有如慢跑的運動效果，幫助持續循環瘦身，還能直達深層脂肪，幫助深層升溫燃脂。

▲石墨烯材質能釋放遠紅外線，增加微循環效果，能幫助循環瘦身。

深入365個能量穴位點 5秒升溫帶動體內循環

杜絕「宮寒」危機 預防婦科疾病、避免發胖

「石墨烯塑崩衣」還有特別的設計，能深入腹部背部365個能量穴位點，同時透過石墨烯材質蓄熱、升溫的特性，穿上後5秒就能感覺到體溫上升2～3度的效果。在寒冷的冬季，保暖的效果更勝傳統的發熱衣數倍，可以帶動體內生物電流，增加血流量、血流速，達到健康循環、蓄熱升溫的效果。

此外，透過能量穴位點還能為女性朋友帶來「暖宮」的效果，因為當子宮偏寒、影響卵巢，讓卵巢提早衰老時，除了外型發胖、顯老，月經來臨時還容易引起經痛，嚴重者甚至會患上婦科疾病以及不孕。有了石墨烯塑崩衣，就能保護女性最需要保暖的腹部。

▲針對腹部背部365個能量穴位點，增加血流量、血流速，達到蓄熱升溫、暖宮的效果。

專利HSG結構 水洗不失效、不變形

HSG（蜂巢式石墨烯結構）用精密儀器運用「獨家剝離法」，將石墨烯原礦剝離至微米級大小，再將其抽絲織入紗線之中，百分之百保留石墨烯的超導特性，就算水洗也不會變形、永久不失去效果。

彈力x循環x塑身x暖宮 通通一件搞定

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