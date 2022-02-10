一下車就遭鄰居惡犬飛撲　7歲童「被當玩具啃咬」嘴撕裂毀容！

▲男童遭鄰居惡犬攻擊。（圖／翻攝自Facebook／Parker County Sheriff's Office）

記者李振慧／綜合報導

美國德州7歲男童康納(Conner Landers)下校車正要回家時，突然遭鄰居所養的拳師犬與比特犬混種狗，像玩具一樣啃咬，造成臉部、身體多處嚴重撕裂傷與瘀傷，接受長達3小時手術後全身仍滿是傷痕。狗主人被指控3級重罪，於7日被逮捕。

這起攻擊事件發生在1月下旬，女鄰居帕克(Lorena Parker)表示，康納一下校車，混種犬便突然衝出院子圍欄，毫無理由進行攻擊，「我往屋外看時，看到地上有一名孩子，那條狗像啃咬玩具一樣攻擊他」。

混種犬後來還把康納一路拖行到自家院子中，帕克報完警立即拿著棍子上前救人，然而無論她怎麼幫忙，惡犬都不肯讓康納離開，「每次我試著把狗趕走，牠就會立刻回到康納身上，小孩一直在哭，真的是太可怕了」。

送醫發現康納臉部、身體都遭到嚴重啃咬，尤其嘴部因為被惡犬咬裂，得接受長達3小時手術進行修復，後續也需要再接受其他手術來修復神經損傷與淚腺，手臂未來得進行物理治療才能寫字。

帕克郡(Parker County)警方7日宣布，49歲狗主人帕蒂(Patti Jean Bell-Neveling)因為犯下狗攻擊導致嚴重身體傷害的3級重罪被捕，也已將肇事狗撲殺，當局還特別為康納成立了募款活動，希望大家能幫助支付他的醫療費用。案件仍在調查中。