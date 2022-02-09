姊弟相差5歲！　19歲女吃午飯意外發現「和14歲弟是雙胞胎」

▲女子吃午飯意外發現家族秘密。（圖／翻攝自TikTok／annahipkinxo）

記者李振慧／綜合報導

國外19歲女子希普金(Anna Hipkin)近來意外發現，和相差5歲的弟弟竟然是雙胞胎，驚人事實把她給嚇了一大跳，原來她與弟弟都是以人工受孕的方式誕生，雖然同一時間受精成功，爸媽卻決定先只生一個，弟弟才會相隔5年出生。

希普金在TikTok拍片表示，她某天吃午飯時，突然被已離婚的爸媽告知，19歲的她竟然和即將滿14歲的弟弟是雙胞胎，誇張故事在網路上引發討論，她後來才進一步解釋原因。

希普金表示，「沒想到會引起這麼大迴響，正如你們所猜，我和弟弟是人工受孕出生，我們在同一個盤子受精，可是只有我被放回媽媽體內，弟弟的胚胎則被冷凍5年，雖然我們不是同卵雙胞胎，但是在生物學上我們的確是雙胞胎」。

希普金的故事引發論戰，有網友認為這樣的方式，不能說希普金與弟弟是雙胞胎，「照你這個邏輯，所有同一父母的兄弟姊妹都是雙胞胎了」，不過也有透過人工受孕出生的網友反駁，「我和我兄弟也是這樣，雖然差了3歲，但我們是雙胞胎」。