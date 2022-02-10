再生女兒老公就離婚　3寶媽求子拚了！鐵鎚把「5cm釘子」插進額頭

▲女為了生兒，不惜把鐵釘插額頭。（圖／翻攝自Twitter）
記者李振慧／綜合報導
巴基斯坦一名孕婦為了生兒子，竟然讓巫師用槌子把5公分長的釘子強行插進額頭，幾天後由於頭部劇痛，她想自行拔除卻無法才前去就醫，幸好檢查發現釘子沒有傷到大腦。
這名婦女近來因為頭痛前去白沙瓦市(Peshawar)的雷丁夫人醫院(Lady Reading Hospital)就醫，醫生照X光檢查驚訝發現，女子額頭竟然插了一根5公分長的鐵釘。女子原本辯稱是她自己插進去的，後來才坦承是巫師所為。
育有3名孩子的孕婦表示，由於產檢發現腹中胎兒又是女孩，丈夫警告她如果再生不出兒子就要離婚，她才會去找巫師幫忙作法。警方表示，目前他們已獲得受害者筆錄，將會對巫師採取法律行動。
سوشل میڈیا پر خاتون کی تصویر وائرل— Capital City Police Peshawar (@PeshawarCCPO) February 8, 2022
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