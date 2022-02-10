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縫紉機踩到快冒煙！廠商趕工「冰墩墩」...90萬網友線上監工

▲▼北京冬奧吉祥物「冰墩墩」在冬奧開幕後爆紅。圖為福建晉江一家玩具廠，工人正在趕工生產毛絨玩具版的「冰墩墩」。（圖／翻攝自新華社）

▲工人正在趕工生產毛絨玩具版的「冰墩墩」 。（圖／翻攝自新華社）

實習記者廖翊慈／綜合報導

北京冬奧吉祥物「冰墩墩」，萌樣在開幕後爆紅，大陸民眾紛紛搶購，造成「一墩難求」的情況。隨著農曆過年假期結束，為了能早日實現「一人一墩」，許多工廠的生產線員工已回到崗位繼續生產冰墩墩，製作過程在直播間，1小時就吸引近90萬人觀看，網友留言「把縫紉機踩到冒煙吧！」

綜合陸媒報導，冰墩墩生產廠家全大陸共有三家，分別是恒盛玩具、元隆雅圖、金鳳凰工藝玩具製造，隨著冬奧熱度，冰墩墩供不應求，碰上過年工廠生產線休息，備貨量有限的情況下，冰墩墩的價錢更是炒到4位數。

據工廠負責人表示，為了能夠讓民眾都能買到冰墩墩，已經加派人手提早開始恢復生產線了，生產過程也透過直播畫面，讓大家看看可愛的冰墩墩是如何「誕生」的，近距離的畫面讓直播間湧入90萬觀眾，工作人員辛苦的製做畫面呈現在屏幕上，讓觀眾表示「真的辛苦了！」

直播時長近2小時，許多觀眾到最後一刻都在幫工廠人員加油打氣，「使勁！」、「拿出把縫紉機踩爛的勁頭」、「真的辛苦你們了，看著我也想去幫忙啊」、「也不圖錢，最後能發個冰墩墩就行！」

▲90萬網友監工「冰墩墩」生產線。（圖／翻攝自微博）

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