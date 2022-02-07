北京冬奧吉祥物爆紅！市民排長龍「一墩難求」　設計師嘆始料未及

記者蔡儀潔／綜合報導

北京冬奧的吉祥物「冰墩墩」爆紅，周邊商品不斷售罄，可以說是「一墩難求」，出現市民排隊購買、定鬧鐘線上搶購的火熱現象。設計團隊負責人曹雪笑說，自己兒子也沒能買到，民眾對「冰墩墩」如此喜愛讓他始料未及。

▲市民大排長龍買冰墩墩 。（圖／視覺中國）

綜合陸媒報導，北京冬奧會吉祥物「冰墩墩」近期頻頻登上微博熱搜，淘寶奧運官方旗艦店8時預售1秒賣光；北京王府井的北京冬奧會特許商品店更是出現了排隊購買的盛況，但仍然是「一墩難求」。網友紛紛表示，希望早點實現「一戶一墩」。

北京冬奧組委新聞發言人趙衛東6日表示，因為春節假期的原因，有些工廠工人回家休假，在瞬間爆發的熱度面前，「我們正在協調相關方面加大對冰墩墩的供應。」

另外，大陸國家主席習近平6日在會見摩納哥親王阿爾貝二世（HRH Prince Albert II）時，說「我聽說這次準備回去給孩子帶一個冰墩墩，這冰墩墩得是（給）雙胞胎，得有兩個。你選一對你心愛的冰墩墩帶回去，帶給你的孩子，向他們致以祝福，讓他們今後也能夠對冰雪運動感興趣，正如你一樣，成為這方面的健將。」冰墩墩的熱度再升高峰。

▲「冰墩墩」設計團隊負責人曹雪 。（圖／紅星新聞）

設計團隊負責人曹雪介紹，「冰墩墩」周身黑白，還有一個冰晶外殼，它應該是冷的，但是恰恰相反，它給人帶來溫暖、可愛和萌的感覺，這種溫暖一旦被人感受到，即使隨著冬奧會閉幕，「冰墩墩」會成為歷史，但是那個溫暖的記憶會留下來。

「我但願它能成為一個經典，至少在奧林匹克史，它能給人留下深刻記憶。」曹雪透露，他並不擔心「冰墩墩」會過氣。

▲「一墩難求」的現象 。（圖／視覺中國）



對於「一墩難求」的現象，曹雪直言有點始料未及，「我們相信它會得到大家喜愛，但沒想到還會像現在這樣，近幾天甚至賣斷貨。」

他接著透露，設計團隊其實早就解散了，但微信群組還在，這幾天群裡又熱鬧起來了，大家看到「冰墩墩」的消息都會馬上分享，「團隊『生』出來這個孩子，我們都在關心它的成長。」

身為設計負責人的曹雪，不少親戚好友找上門「求墩」，「很多親朋好友都在問我，有沒有特殊渠道可以買，我的統一回覆是『確實沒有』，家裡的『冰墩墩』早就送完了，我們自己也是掏錢在網上買的。」

▼北京冬奧吉祥物冰墩墩。（圖／視覺中國）