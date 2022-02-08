冰墩墩熱潮狂燒！20cm公仔「翻7倍」賣6035元　概念股直接漲停

▲大陸民眾瘋搶冬奧紀念品。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京冬奧吉祥物「冰墩墩」掀起搶購熱潮，熱度推高了黃牛排隊的價格，一個原價198元（人民幣，下同，約新台幣870元）的20公分公仔開價1380元（約新台幣6035元），足足貴了7倍。受益於冰墩墩熱銷，「冰墩墩概念股」7日全線上漲，文投控股、元隆雅圖均報收一字漲停。

▲北京排隊現場。（圖／記者任以芳攝）

據《證券日報》報導，冰墩墩7日下午4時再度於冬奧官方旗艦店開售，不過記者還未來得及付款，產品就被一搶而空。

冰墩墩的熱度推高了黃牛代排隊的價格。一名林姓市民透露，7日一名黃牛向他表示，一個198元的公仔開價1380元，在排隊購買冬奧紀念品的現場，還有人開價1500元至2000元（約新台幣6560元至8747元）收購相關產品。另一名承接代排隊業務的相關人士指出，2公分的冰墩墩公仔售價880元，需要當日下單，次日發貨。

冰墩墩銷售火爆，也推高了相關上市公司的股價。同花順數據顯示，作為2022年北京冬奧會特許生產與零售商的元隆雅圖及文投控股，在2月7日開盤後即封上漲停。其中，文投控股收報3.18元/股，總市值達59億元；元隆雅圖收報20.33元/股，總市值為45億元。

元隆雅圖在投資者互動平台上表示，「鑒於冬奧特許商品近期受到廣大消費者的熱捧，公司已組織工廠全面開工生產，全力協調產能配給，保障冬奧會特許商品的供應，盡最大努力滿足廣大消費者的需求。」

▲現場相當火熱。（圖／記者任以芳攝）

其他獲得2022年北京冬奧會特許零售商資質的上市公司股價也表現不錯，王府井、北京城鄉、金一文化等當日股價均有不同程度上漲。

目前來看，冬奧旗艦店官方已發聲提醒消費者，切勿從黃牛手中高價購買特許商品，不要參與價格炒作。報導指出，經過多方採訪後瞭解到，從黃牛處購買的冬奧商品不僅價格較高，也存在盜版的風險。