「冰墩墩」一夜淪噩夢！開口採訪滑雪美少女　癡漢大叔聲惹怒陸網

▲冰墩墩開口。（圖／翻攝自北京冬奧官網和微博）

記者鄭思楠／綜合報導

北京冬奧式開幕後，冬奧紀念品專賣店同步開賣，熊貓造型的吉祥物公仔「冰墩墩」爆紅，但昨（8）天《央視》卻讓冰墩墩開口說話，一口「癡漢大叔聲」讓所有網友大呼幻滅，當場崩潰。

7日，自由式滑雪女子大跳台資格賽賽前踩場訓練時，18歲的大陸滑雪選手楊碩瑞在嘗試高難度動作時摔倒，經確認為左眼眼角摔傷，但楊碩瑞帶傷堅持參加資格賽。雖然她在滑下跳台時會因傷看不清地面，但三輪的成績卻一輪比一輪高，勇於拼搏的精神感染了很多人。

《央視》體育記者昨日專訪楊碩瑞，並安排冰墩墩「開口訪問」，但冰墩墩一開口，卻讓所有網友崩潰，可愛形象一夕之間崩壞。

影片中，冰墩墩「代表網友」向楊碩瑞提問，「眼上的傷沒有問題了吧！一定要保重」、「來形容一下妳對比賽的期待」。冰墩墩一開口驚人的大叔音色讓所有網友大跌眼鏡。

對此，大陸網友幻滅表示，「看起來是可愛吉祥物，結果一出來是大叔的聲音」、「冰墩墩開口說話，當場蛻皮，讓人們的喜愛程度下降了不是一點半點，部分人甚至是討厭」、「昨晚央視讓冰墩墩開口說話，今天首頁的冰墩墩濃度立降90%​」、「都怪睡前刷到那個冰墩墩說話影片，搞得我夢見一個男的穿個貓熊衛衣就追著我說他是冰墩墩…，一直跟著我，嚇死了」。

據悉，國際奧組委規定，吉祥物不能有性別差異。此前，冰墩墩雪容融在即將上映的電影《我們的冬奧》中現身，但都沒有說話，因為一旦說話就很容易分辨性別，因此在與製片方簽訂協議時，就把「不能說話且應當性別中立」的條款寫了進去。