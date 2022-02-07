「還有賣冰墩墩嗎!？」　記者驚呆！直擊王府井排隊人潮沒盡頭

記者任以芳／北京報導

2022北京冬奧正式登場，開幕式初四才剛剛落幕，沒想到瘋狂帶動冬奧紀念商品熱賣風潮！《東森新媒體ETtoday》記者實際直擊北京王府井大街盛況，真是驚呆了。大年初五、初六連兩天突然出現排隊人潮，記者訪問最早來的排隊的人是早上六、七點就來卡位，所有人幾乎都是來搶購冬奧吉祥物「冰墩墩」。工作人員不斷在現場勸阻，「不要再排隊！今日限量100個冰墩墩已經售完。」大家還是不肯放棄，人龍綿延幾乎快2公里左右，氣氛超級瘋狂。

▲北京王府井大街排隊人潮，瘋搶冬奧紀念品「冰墩墩」大熱賣 。（圖／記者任以芳攝）

「冰墩墩還有賣嗎？」這是北京初六王府井大街上，民眾彼此互相問候第一句話。《東森新媒體ETtoday》記者直擊現場真的不誇張，為了搶購北京冬奧紀念品，北京民眾真的是豁出去。王府井大街冬奧紀念品旗艦店排隊人潮，從初五開始到今（7日）天天爆滿，甚至有人前一天晚上十點多來卡位，最後太冷作罷。

▲不少人初五一早六點，到北京王府井冬奧旗艦店卡位。（圖／記者任以芳攝）

接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問王姓北京市民表示，「我八點半就來排隊，已經排隊五個多小時，這幾天非常難買，因為很有紀念價值，今天我只想買冰墩墩。」

另一位家住河南的民眾李先生在北京就地過年，為了幫女朋友買冬奧紀念品，初六早上七點多就來排隊，一直排到下午一點多才在入商店。他向記者秀出手中戰利品，總共買了三套冰墩墩紀念幣、5組紀念胸章。大概花了1千多塊人民幣，換算是4300多台幣。

現場不少好奇民眾立刻圍觀，不斷驚呼，「哇，好可愛喔！」、「你排隊多久買到的？」還有一位不想排隊的大叔直接現場開價，我跟你買好不好，最後當然是被拒絕。

▲冬奧紀念品「冰墩墩」大熱賣 。（圖／記者任以芳攝）

家住北京陳先生更辛苦，他受訪時說，「我自己是幫孩子買冰墩墩，因兒子在外地工作無法回家。今天我一大早7點多來排隊嚇一跳，隊伍已經到非常後面看不到頭。」當記者問，「可能會排到晚上，是否想放棄？」他堅定的說，「沒有！已經看到希望（隊伍前頭），再堅持一下！但是要我再排一次隊，肯定不幹！」

記者訪問一輪下來，幾乎所有人只想買貓熊造型的吉祥物「冰墩墩」，一隻公仔要價195元人民幣，換算是800多塊台幣。實際上，「冰墩墩」還有一位吉祥物好朋友「雪融融」，紅色超萌的造型十分討喜，早在之前就爆紅了，人氣甚至一度超越國寶貓熊「冰墩墩」。

據傳，有大陸運動員寄送「冰墩墩」給外國朋友才開始走紅，加上冬奧開幕式大量曝光，「冰墩墩」一夕之間爆紅，從初五開始紀念品賣到大缺貨。

▼北京瘋搶冬奧紀念品，冰墩墩、雪融融（紅）大熱賣 。（圖／記者任以芳攝）

▲排隊人潮太多，立下「今日排隊結束」告示牌 。（圖／記者任以芳攝）

記者實際走到排隊隊伍最後面，大概花3分鐘時間才走到底。有趣的是，工作人員為了阻止瘋狂加碼的排隊人潮，立下「今日排隊，到此結束」的告示牌。剛好搶最後一位大哥接受記者訪問表示，「我是下午兩點多來的，估計前面還有4、5百人可能會排隊到晚上，反正能排多久就是多久。」

許多人很想加碼排隊，現場工作人員卯足全力大喊，「不要再排隊！今日限量100個冰墩墩售完了！」面對各種民眾詢問，為何買不到冰墩墩啊？工作人員也很無奈的說，「過年期間工廠都休息，賣了一年都沒人買！」

記者也私下了解，先前冬奧紀念品一直炒不熱，銷售量很冷清，年前自然沒有多餘庫存。沒想到冬奧開幕式太成功，大陸民眾瘋狂相挺，北京出現搶購「冰墩墩、雪融融」吉祥物的人潮。

由於存貨不足，估計初七開始所有紀念品工廠才會開工，至少再等一星期後，供應量才會穩定。這也意味，如果想買「冰墩墩」這幾天還得繼續排隊了。

▼北冬奧開幕式後，帶動吉祥物「冰墩墩、雪融融」大熱賣 。（圖／記者任以芳攝）