批藍白合是「阿達馬孔固力」　沈富雄：長柯文哲威風、害死國民黨！

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



記者杜冠霖／台北報導

年底北市首長之爭戰況膠著，民調部分，目前國民黨立委蔣萬安領跑、衛福部長陳時中、副市長黃珊珊緊追在後，前台北市長郝龍斌更拋出藍白合，希望藉此鞏固蔣萬安選情，對此，前立委沈富雄批評，任何提藍白合的國民黨人士都是「阿達馬孔固力」、長柯文哲的氣焰，「我曾經當面痛罵郝龍斌，說這會害死國民黨。」

台北市長選戰激烈，蔣萬安呼聲最高、黃珊珊被視為台北市長接班人，綠營則有多位人選被點名，包括陳時中、前台中市長林佳龍、基隆市長林右昌、前文化部長鄭麗君、副總統陳建仁、知名主持人謝震武、綠營北市黨部主委吳怡農等。

對於北市首長選情，不少媒體人、藍營人士分析，蔣萬安是否當選要看黃珊珊得票率，郝龍斌更拋出藍白合，對此，沈富雄不以為然，沈表示，如果國民黨強，黃珊珊自然會下去，所以主動權在國民黨，蔣萬安能不能當選在他自己，「他如果繼續溫良恭儉讓、要死不活的樣子就危險了。」

沈富雄指出，任何提藍白合的國民黨人士都是「阿達馬孔固力」、腦子裏頭灌水泥，長柯文哲的氣焰，藍白合只有兩個地方：2022北市首長、2024總統，其他合不合不重要，2024年要怎麼說服柯文哲禮讓，2022北市柯文哲也需要黃珊珊打一場像樣的仗，讓民眾黨活下去，「這根本沒有談的空間。」

沈富雄指出，自己曾在一次飯局中巧遇郝龍斌，當時痛罵對方，像藍白合這判斷錯誤會害死國民黨，郝龍斌則笑笑地回應「你不要點我名字，怎麼罵都沒關係」。