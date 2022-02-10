馬英九拋「再辦一次核食公投」　郝龍斌：現在辦是不實際的事

▲國民黨團召開「政府開放核災食品進口，對國人健康影響與危害」公聽會，前台北市長郝龍斌出席。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

行政院日前宣布解除日本福島5縣食品進口管制，前台北市長、2018「反核食」公投領銜人郝龍斌10日出席國民黨立法院黨團舉辦的公聽會。針對前總統馬英九喊出要「再辦一次公投」，郝龍斌認為，現在辦公投是不實際的事，馬的意思是指民進黨要證明新的民意，應由民進黨來發起公投，但公投、大選脫鉤後，投票率很低，能否代表全體民意是值得爭議的事情。

國民黨團10日舉辦「捍衛國人健康 政府宣布開放核災食品進口 對國人健康之影響與危害」公聽會，包括前台北市長、2018「反核食」公投領銜人郝龍斌、前衛生署長楊志良、台灣預防醫學學會理事長陳宜民、前國民健康署署長邱淑媞、資深媒體人早田健文等專家學者出席。

針對前總統馬英九喊話應「再辦一次公投」，郝龍斌表示，馬英九的意思是，民進黨要證明新的民意，就要由民進黨發起公投，但他認為民進黨絕對不會發起公投，而且現在公投跟大選脫鉤，投票率會很低，萊豬公投就是如此，能不能代表全體民意是值得爭議的事情，直言「現在辦公投是不實際的事」。

郝龍斌表示，行政院宣布開放後，已經有好幾個縣市首長主動跟他聯繫，溝通地方政府、議會能如何有效保護民眾健康。當然核災地區食品進口是很遺憾的，中間有很大的潛在危險，即使民進黨強調這是可忽略的風險，但食安問題不是概率問題，當一個人吃到放射性元素，對人的危害是一輩子的。

郝龍斌說，沒辦法阻止核災食品進口，這是在野力量、地方首長很無奈的事情，但怎樣做好加強監督、標示、檢驗，讓核災食品不進入校園，地方政府有很多可以做的。

對於行政院稱地方自治條例抵觸行政命令就無效，郝龍斌表示，確實各縣市食品衛生管理辦法中，都有針對有危害的食品包括核災食品進行規範，但問題是很多食材醬料的包裝標示不清不處，行政院稱地方自治條例與行政命令牴觸無效，「如果地方的要求比中央政府更嚴格，我覺得這是更好的事情，對民眾保障更好，為什麼無效？」

郝龍斌表示，現在有些地方政府主張提出釋憲，這是正確的作為，不過現在大法官在過去的幾個事件都有政治考量，他對釋憲結果並不樂觀。

