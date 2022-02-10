新北爆「2條」傳播鏈　侯友宜示警：2周內將是疫情高峰期

▲開學日倒數，侯友宜視察校園整備。（圖／記者許靖騏攝）

記者徐政璿／台北報導

新北市嘉聯益電子樹林廠9日新增1例外籍移工確診，新北市長侯友宜今（10日）受訪證實該廠域再新增14例確診個案。針對嘉聯益電子樹林廠爆發移工群聚感染以及近來板橋區1家4口家庭群聚兩條傳播鏈，侯友宜示警，春節剛結束，這兩星期是密切觀察期和疫情高峰期。

侯友宜表示，春節結束後，全國各區民眾都是大移動，多少在其他地區都有所接觸，新北市要求企業快篩，找出在全國移動過程或是春節間有接觸高風險的狀況，所以在快篩過程中找到確診個案。

侯友宜認為，這兩星期是密切觀察期跟疫情高峰期，會透過全面監測，只要個案產生，就快速做疫調匡列，希望在觀察期間能有效控制疫情。

侯友宜說明，9日得知樹林嘉聯益電子廠有一例確診個案後，就立即展開匡列，包含職員、移工、行政人員等，共匡列1762人採檢，從9日晚間到今日上午9點半為止，已經驗出14個陽性，大部分都是外籍移工，還要進一步做判定，「目前整個還再疫調，我們會好好處置該案，把疫情守住下來」。

在感染源部分，侯友宜指出，基本上該電子廠和桃園及許多地方都有所接觸，詳細整個感染源再做疫調，希望把整個疫調做清楚，「我們全力以赴，連夜做好準備，該居家隔例的、該到集中檢疫中心的，照我們的規定，在昨天晚上都已經完成了」。

至於板橋區一家四口有無新增個案？侯友宜說，目前沒有新增，基因定序尚未出來。