竹縣天穿日、油笐火夜遊等活動照舊　客家山歌大賽宣布延後



▲今年新竹縣竹北、新埔、湖口、北埔等鄉鎮市，以虎年主題搭配在地特色，從11日起至月底推出系列精彩活動。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

每年農曆1月逢元宵節與客家人獨有節慶「天穿日」，今年新竹縣竹北、新埔、湖口、北埔等鄉鎮市，以虎年主題搭配在地特色，從2月11日起至月底推出系列精彩活動，除了超美花燈可以打卡拍照，還有客家傳統舉油笐火夜遊、踩街、食福等活動，以及時下最流行的草地音樂會、光雕秀、親子劇團和樂團表演，歡迎全國民眾來新竹縣感受喜氣洋洋節慶氣氛。

每年農曆1月15日是元宵節，緊接著在20日的天穿日，是客家人十分重要的節慶，相傳是女媧娘娘煉石補天大功告成的日子，在早期客家人要過了天穿日，才算真正的過完年，歡迎全台鄉親把握機會來新竹縣，感受到客庄小鎮節慶熱鬧氣氛。

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▲▼除了超美花燈可以打卡拍照，還有客家傳統舉油笐火夜遊、踩街、食福等活動，以及時下最流行的草地音樂會、光雕秀、親子劇團和樂團表演。





去年由於受疫情影響，踩街等經典活動取消，今年恢復舉辦。縣府交旅處介紹，竹北市東興圳從2月12日起縣府舉辦「花燈迎天穿，虎虎生竹風」系列活動，包含3大燈區花燈，展出女媧、白虎、巧虎、皮皮獅等花燈，並首次採用大型「水岸光雕」，將女媧補天故事投影於水面上，12日當天有小朋友喜愛的YOYO家族、蘋果劇團等親子表演團隊，13日原子邦妮、Crispy脆樂團、好樂團等接力演出，還有人氣花燈票選、市集、集章等活動。

另外，竹北市公所將在11日至20日於竹北水圳森林公園舉辦「動物派對」燈會，打造5大燈區，12日下午3時舉辦草地音樂會，周末規畫4場次DIY課程。

▲限量發放的虎年手提燈。

享譽全國「會動的花燈在新埔」，將在2月19日新埔鎮中正路熱鬧登場，從下午4時起有好玩的劇團及精彩可愛巧虎島親子表演，晚間6時重頭戲踩街迎天穿登場，由小孩最愛的「巧虎」帶頭與50支隊伍熱鬧參與踩街，以新埔國中為起點炒熱中正路沿線，歡迎想踩街的民眾穿著有關虎的配飾、衣裝參與，還可拿到幸運福袋。詳情請上https://hsinchuhakkaday.com/報名。

北埔鄉元宵系列活動將於2月12登場，安排遊客「遶山花」輕旅行，晚間至慈天宮廟前，共舉油笐火夜遊山城、13日鄧南光影像館舉辦草地音樂會、在19與20日是慈天宮十年一次遶境大隘三鄉-北埔、寶山、 峨眉祈福活動，安排食福及迎古董踩街活動，有近百組鑼鼓花車和踩街團隊在北埔老街熱鬧慶祝，延續客家人春節到天穿日的熱鬧氣氛。活動報名詳情請上https://www.facebook.com/funsbeipu/。

湖口鄉「元宵走春趣」活動從2月11日分別在公二及公兒五公園(皆在仁慈醫院後方)登場，以5隻福虎作為主軸，5大燈區展出超過20組燈飾，以及聲光互動、線上平安祈福牆及光雕投影等。詳情請上https://www.facebook.com/hktsoffice/。

此外，竹北、北埔、湖口的虎年手提燈發放時間地點分別在竹北水圳森林公園2月11日到15日每晚6時、北埔慈天宮廟坪廣場12日下午1時到5時、湖口公二、公兒五公園大會服務台11日到28日每晚6時限量發送。

已經連續停辦2年的竹東天穿日客家山歌比賽，則宣布因疫情關係，活動延後於5月21日至5月22日辦理，相關賽程及比賽報到時間等，將另行公告(請以竹東鎮公所網站公告為準)，並個別郵寄通知。

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