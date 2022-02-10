港醫療拉緊報！急診室爆滿「病床使用率達9成」　8歲童7天未送醫

▲排隊做檢測的香港民眾。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港新冠病毒確診倍增，9日新增確診1161例、初步陽性約800例。大量人員染疫導致醫療系統瀕臨崩潰，公立醫院隔離病房及病床使用率已達九成，截至9日晚6時，最少212名確診人士尚待送醫，更有8歲患者等了7天仍未被隔離。香港醫管局形容急診室已「嚴重超出負荷」。

▲大批人等待做核酸檢測。（圖／路透）

據《明報》報導，面對疫情大爆發，香港醫管局總行政經理李立業表示，公立醫院隔離設施及社區隔離設施已飽和，隔離病房和病床使用率達九成；為加快病人出院，醫管局已修改出院條件，如患者沒病徵，無須等10日，可回家自我監察14日。

李立業形容確診人數增長速度驚人，醫管局接收病人時須考慮病情、病歷、年齡、治理能力等，有些人可能須等「好幾天」才能入院，大部分患者無病徵或病徵輕微，希望他們在家耐心等候。

據香港衛生防護中心疫情資訊網站統計，6日陽性的患者中，有163人至昨傍晚6時尚未被安排送院，5日則有38人，4日及3日的患者則各有7人及4人仍待隔離。

另外，一名3日確診的8歲女童，至9日網站顯示她仍「待入院」，即已等候7日。衛生防護中心傳染病處主任張竹君說，若核實他們已入院便會寫其入院資料。

李立業表示，近兩日確診病人倍增，很多收到陽性報告的人到急診室要求覆檢，各區急診室已嚴重超負荷，甚至影響其他緊急救治。

他請求病況輕微者勿到急診室，應找家庭醫生或私營醫療服務求醫；快速抗原測試陽性者應找家人、朋友或快遞服務幫助交回深喉唾液樣本，在家耐心等候，「未必是很完美的做法」，但不論在家居或外出都要做好防疫，包括戴2個口罩。