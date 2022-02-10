陸製造業出奇招緩解缺工荒　拉人進廠獎勵7萬元、單身男女每月相親

▲富士康成都廠區。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸在農曆春節過後，部分工人因返鄉過節，不會再回到原來的工廠崗位上，再加上疫後經濟復甦增加產能，因此，「搶人大戰」也成為各大工廠在這段期間的重要大事。對此，有些廠區祭出拉人進廠返還獎金或每月安排單身男女相親聯誼的活動，藉此吸引更多人願意投入生產線。

▲富士康iDPBG事業群（鄭州廠區）的招工獎金加碼（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，我要聘APP是富士康旗下的官方招聘渠道之一，根據該APP內發出的動態，富士康iDPBG事業群（鄭州廠區）的招工獎金加碼，開出最高8000元人民幣（約3.44萬元新台幣）的返費獎金。

消息指，自2月6日起面試並入職的求職者，入職滿1個月，其介紹人可以獲得500元（人民幣，下同）的獎金；當求職者在職天數大於或等於90天、有效出勤滿55天時，本人可獲得6800元至7500元的獎金。

▲富士康成都廠招聘資訊特別標註，為單身男女每月舉辦一次相親活動。（圖／翻攝紅星新聞）

此外，位於四川的富士康成都廠區，也祭出吸引員工求職的奇招。在富士康成都廠區的宣傳頁面顯示，「每個月舉行一次相親活動，為單身男女提供戀愛機會。」一位負責替富士康招工的負責人表示，「富士康好找對象，好多男孩子來這裡都是找對象的，一方面是找對象，一方面是工作，事業、愛情雙豐收，舉辦相親活動就是幫員工解決個人問題。」

▲比亞迪銀川工廠。（圖／CFP）

至於汽車大廠比亞迪則是提供成功推薦員工的招募人員及入職員工共17000元人民幣（約7萬元新台幣）的獎金。一名內部員工表示，成功推薦一名特殊工種的工人進廠，作為推薦人可拿到11000元（人民幣，下同）的獎勵，分三個月發放（5000+3500+2500）；被推薦人可拿到6000元獎勵，同樣是分三個月發放（3000+2000+1000）。

該名內部員工指出，「以前沒有這麼多（返費獎金），今年工廠效益好，需要人。現在嚴重缺人，就把（招聘）名額分給下面的人，讓我們到處拉人，拉到新員工進廠都有補貼。」