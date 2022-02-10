開學了！400萬師生明返校園　蘇貞昌提醒做好防疫、多打疫苗

▲寒假結束開學在即，台北市環保局針對轄內公私立高中職、國中小學及公立幼兒園共291所學校進行環境消毒，維護師生健康安全。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎持續在國際延燒，連帶使得本土確診數持續往上累積；但考量沒有大規模社區感染發生，因此11日全國中小學仍照預定規畫開學。行政院長蘇貞昌10日要求，教育部與地方政府務必做好相關防疫整備工作，同時也要鼓勵學生、教職員盡速施打疫苗。

蘇貞昌在院會中表示，病毒傳播快速，全球超過4億人確診，現在的確診數是去年此時的4倍之多，確診數更是只花1個月就從3億飆升到4億。在國際疫情如此嚴峻之下，台灣從今年1月至今累積本土病例600多例，國人還能如常過春節、休年假，甚至接連獲得國際防疫排名的佳績，要感謝國人同胞配合防疫規範、感謝犧牲假期在防疫工作崗位上付出的人。

蘇貞昌指出，明天就是中小學的開學日，全台灣有400萬師生再度返回校園，相關防疫物資整備、校園清消以及開學後的各項校園防疫措施等，請教育部與地方政府配合中央指引，督導各學校務必落實做到位。

蘇貞昌說，現在疫苗第一劑82%、第二劑接近75%，第三劑則提升到25%，請各學校持續鼓勵尚未施打第二劑的學生以及符合施打第三劑的教職員，都能夠盡快施打。