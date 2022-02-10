疫情衝擊營收！喜茶被爆「大規模裁員30%」　迅速回應：人員優化

▲ 喜茶上海門市。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

疫情當前實體經濟受挫，大陸網紅飲料品牌「喜茶」深陷裁員風波。9日有內部員工爆料，稱公司正進行大規模裁員，總體涉及30%員工。喜茶則否認該說法，稱是正常人員調整和優化。

據《澎湃新聞》報導，喜茶爆料員工表示，大規模裁員總體涉及30%人員，其中資訊安全部門被全部裁掉，門店拓展部門則被裁50%，所有工沒有年終獎。不過，有說法指是「延期發放」。

「喜茶將裁員30%」近日登上微博熱搜。部分網友認為，疫情當前實體店日子不好過；也有網友猜測，裁員是為了美化財報。

實際上，喜茶裁員風波已發酵多日。在職場交流平台脈脈上，2021年末有部分喜茶員工匿名討論此次裁員動作，其中一人透露，自己所在小組優化了30%，由小組長「口頭傳遞」，沒有官方文件通知，沒有年終獎的消息也是這樣口頭通知。

「今年年前職能優化了大概15%，營運部門確認不會裁員。」另一位認證為喜茶員工的曉麗（化名）說，被裁員工都能拿到N+1賠償，1月幾乎都已經完成離職，賠償會在2月與薪資疫情發放，但喜茶每年都會進行「年底調整」，不清楚年後是否還會裁員。

喜茶方面9日否認裁員消息，稱是屬於正常人員調整，年前少量的人員調整為基於年終考核的「正常人員調整和優化」，同時，員工的年終獎也均已根據績效表現，於春節前正常發放至員工手中。

對此，報導指出，向多位喜茶員工求證得知，年前喜茶職能部門（一般指總部和各大區的後勤管理人員）優化約15%，大約200余人；營運部門（門店員工）確認不會裁員；有員工所在組優化了30%。喜茶方面則回應稱，職能部門優化15%的比例沒有依據，並稱屬於正常的調整和優化。

▲喜茶走高端路線，一杯手搖飲料超過100元新台幣 。（圖／視覺中國）

據悉，在發展近10年後，喜茶已佔據現制奶茶中高價格段。平安證券研報披露，2020年喜茶在大陸全國高端現制茶飲的市佔率為27.7%，對比同行「奈雪的茶」，其市佔率為18.9%。

天眼查數據顯示，喜茶去年7月完成D輪融資，融資金額為5億美元。該輪融資後，喜茶的估值達600億元人民幣。然而，喜茶門店擴張似乎正在降速，高端茶飲拓店天花板漸近。截至目前，喜茶門店數量約為800餘家，與「奈雪的茶」門店數量接近。2021年以來門店擴張增速遠遠不及上年。

喜茶的業績表現似乎也備受壓力。前瞻產業研究院數據披露，2020年，受疫情影響，喜茶平均單店銷售額下滑至956萬元人民幣，按年降低約34%，年銷售額為66.44億元，按年增長18%。