演員狂讚疫苗！下秒翻眼暈倒「頭撞骨折」　撞地瞬間影片曝

▲脫口秀演員麥克唐娜台上暈倒後頭撞骨折。（圖／翻攝自YouTube／Juicy Scoop™ w Heather McDonald）



記者張方瑀／綜合報導

美國脫口秀演員麥克唐娜（Heather McDonald）日前在台上表演時，講到高潮之處突然雙眼發白，往後踉蹌兩步之後暈倒重摔在地，身體還不斷抽搐，這段影片也在她的個人頻道上曝光。麥克唐娜說，當時送到醫院後才發現，她的頭因為用力撞擊而骨折，昏倒原因到現在還不清楚。

根據《獨立報》報導，麥克唐娜在IG上曝光曝光了這段影片，當時她正在台上講著關於新冠疫苗的橋段，告訴觀眾她打了3劑疫苗，狀況都非常好，這也讓她能夠開始四處旅行，「我從來沒有確診，很明顯耶穌是最愛我的，真的太好了！太棒了！」

結果下一秒她突然眼神恍惚、往旁邊踉蹌兩步，雙眼向上一翻，直接拿著麥克風往後昏倒在地，身體還不斷抽蓄，台下觀眾也發出驚呼。麥克唐娜說，後來姐姐立刻將她送往醫院，發現她的頭部因為猛烈撞擊而骨折，目前沒有大礙，但昏倒原因還不清楚。

麥克唐娜公司的公關人員表示，她是因為「脫水」才體力不支暈倒。麥克唐娜也在IG上調侃自己，「當你在舞台上吹噓自己打了疫苗後就昏倒。」她也向粉絲承諾，自己完全康復後一定會完成後續的演出。

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