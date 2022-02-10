南投縣周末續開大型接種站　紫南宮名間親子園區隨到隨打

▲南投縣衛生局12日將於竹山紫南宮開設大型社區疫苗接種站，防堵新冠肺炎病毒。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

為加強社區防疫、維護民眾健康安全，南投縣衛生局再度動員南投醫院、竹山秀傳醫院及13鄉鎮市衛生所，於年假後首個週末（12、13日）開設假日疫苗接種站，提供民眾隨到隨打服務；其中12日將在竹山紫南宮、名間親子生態園區加開戶外大型接種站，65歲（原民55歲)以上長者還可加碼獲贈100元禮券，尚未接種各劑疫苗的民眾可把握機會、踴躍前往接種。

縣府衛生局指出，竹山紫南宮及名間親子生態園區將於12日上午10時至下午3時，提供莫德納、BNT的第一、二劑及滿12週（84天）之第三劑接種服務，當天縣內13鄉鎮市衛生所也同步停止休假，全縣開設疫苗接種門診；13日上午則續有南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮及信義鄉等5個衛生所開設疫苗接種站。

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▲▼南投縣假日加碼開設接種篩檢站，去紫南宮也可打疫苗。（圖／南投縣政府提供）

衛生局長陳南松提醒，目前南投縣雖維持本土零確診，但國內部分縣市仍持續出現境外及本土個案，且過年期間各縣市民眾返鄉或出遊往來人群眾多，因此春節假期後兩週相當關鍵；尤其Omicron變異病毒株傳播力極強，感染症狀又不明顯，極容易被忽略而在社區傳播擴散，請縣民務必要提高警覺，把疫苗打好打滿，保護自己也保護他人。

此外，中央自1月6日起開放出生滿6個月，且110年度未曾接種流感疫苗民眾，以及取得合法居留之外籍移工、外籍學生都可免費接種；衛生局這次也首度在新冠疫苗的社區大型接種站提供流感疫苗接種，外加免費傳染病篩檢，讓民眾擁有多重健康保障，並獲得更多衛生保健知識。