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辣媳「胸前挖空」露美腿給公公看　她PO三人行照甜喊：婆家人超好

▲▼媳婦大露酥胸美腿給公公看。（圖／翻攝自TikTok）

▲ 女子詢問公公對衣服的意見，公公十分滿意。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

越南一名年輕貌美的人妻近來在社群媒體上引發爭議，因為她穿著一件火辣緊身裙，在公公面前大方露出胸口和美腿，令公公笑得合不攏嘴。許多網友質疑她的行為不妥，但女子仍強調，她20歲就嫁進這個家庭，且公婆都十分開明，對她非常支持，更秀出自己和公婆的溫馨合照。

綜合當地cafebiz、afamily報導，這名人妻日前在TikTok上傳這段影片，只見她身穿一件胸口挖空的超短洋裝，毫不吝嗇露出胸前、腰身和美腿，拿著手機對鏡子自拍，還擺出各種姿勢，接著面對身後的公公問道，「你看我穿了什麼？」公公馬上開心大讚，「好漂亮，我媳婦真的好漂亮」，女子接著又問，「爸，你覺得這樣會不會太露？好像太貼身了」，公公想了一下說道，「不會啊，這樣很好看，女孩子就是要秀出好身材」，一面伸出雙手比劃，一面興奮稱讚，令女子也開心比出讚的手勢。

▲▼媳婦大露酥胸美腿給公公看。（圖／翻攝自TikTok）

▲ 女子PO出自己和丈夫父母的三人合照。（圖／翻攝自TikTok）

女子說明，她20歲就和老公結婚，公婆都對她非常好，而她之所以上傳這段影片，是想強調公婆雖然年事已高，但思想非常開放，在各個方面都非常支持孩子們。

這段影片公開短短2天就累計破520萬次觀看，意外掀起網友爭論。有網友認為，「不管是媳婦還是女兒，都不應該在爸爸面前穿緊身衣、問這種問題，應該要保持距離」、「我的公婆也很開明，但就算我穿這麼暴露的衣服，也不敢這樣問他們」、「媳婦的舉止應該更謹慎一些」。

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