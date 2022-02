警破門見腐屍坐椅上！　70歲獨居老婦「死亡2年」才被發現

▲70歲老婦獨居死亡2年後才被發現。(示意圖/免費圖庫pixabay)



記者張方瑀/綜合報導

義大利警方日前進入一間住宅,準備提醒住戶家中花園的樹木倒塌時,卻發現一具腐屍倒在客廳椅子上,結果發現死者正是住在此處的70歲老婦,推測死亡時間已超過2年。

根據CNN報導,義大利倫巴底(Lombardy)科莫湖(Lake Como)附近居民投訴,有一棵在住宅內花園的樹木倒塌,可能危及周圍住宅圍牆,因此警方前往巡視,結果發現獨居在此的70歲老婦貝瑞塔(Marinella Beretta)死在客廳椅子上,且屍體早已腐爛,推測死亡時間超過2年。

