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警破門見腐屍坐椅上！　70歲獨居老婦「死亡2年」才被發現

▲▼老人,婦人,阿嬤,奶奶,手。（圖／免費圖庫pixabay）

▲70歲老婦獨居死亡2年後才被發現。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

義大利警方日前進入一間住宅，準備提醒住戶家中花園的樹木倒塌時，卻發現一具腐屍倒在客廳椅子上，結果發現死者正是住在此處的70歲老婦，推測死亡時間已超過2年。

根據CNN報導，義大利倫巴底（Lombardy）科莫湖（Lake Como）附近居民投訴，有一棵在住宅內花園的樹木倒塌，可能危及周圍住宅圍牆，因此警方前往巡視，結果發現獨居在此的70歲老婦貝瑞塔（Marinella Beretta）死在客廳椅子上，且屍體早已腐爛，推測死亡時間超過2年。

驗屍官認為貝瑞塔是在2019年底過世，附近鄰居也說，最後一次看到她是在2019年9月，後來以為她在新冠肺炎疫情期間搬離該處。科莫市政府發言人曼佛雷迪（Francesca Manfredi）指出，目前貝瑞塔沒有任何家屬出來指認，她的名字也不在社會援助名單上，因此她的遺體還留在停屍間。

當地市長蘭德里希那（Mario Landriscina）表示，將由市政府來負責舉辦葬禮，「我邀請整座城市來參加，這是我們能團結在一起的時刻，即便這位女士沒有親人，我們也可以成為她的家人。」義大利家庭與機會平等部長博內蒂（Elena Bonetti）也在臉書發文哀悼，「貝瑞塔的遭遇、被遺忘的孤獨感，傷害了我們的良心，希望社會能記住她的遭遇，保持團結是社區公民的責任。」

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