吃剩年糕怎辦？她曝「1招創意料理」　網嗨翻：哪裡還有賣

▲過年吃剩年糕怎辦？主婦曝一妙招。（圖／取自臉書）

實習記者廖翊慈／綜合報導

農曆春節雖已結束，但家裡應該還有剩下的年菜需要消耗，不少網友一致表示最需要消滅的是年糕。一名網友就分享分享用蛋餅皮就能解決「甜年糕」的創意料理，讓許多網友直呼，「好吃方便一直煎」。

一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」分享一張照片，並寫下「義美蛋餅皮+年糕，吃的不錯」，照片中可以看到蛋餅皮被煎的金黃焦脆，年糕內餡被加熱後變得特別軟Q，看上去色香味俱全的創意料理，讓許多網友紛紛表示，「必須跟風消滅年糕」，甚至太涮嘴，吃完還想再去買。

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貼文一出，許多主婦表示雖然消滅年糕大作戰終於有救了，但更多的是哪裡還有賣年糕的疑問，「全台灣今天不知道有多少人吃這個」、「我會被你們氣死....害得我等等就立刻去找年糕... 」、「突然好生氣，為什麼我家沒有年糕」、「現在還有賣年糕呢？」、「不做一下對不起社會似的」、「本來是年糕吃不完的巧思，現在我賴群都在問哪裡還買的到年糕！」

還有網友分享，除了蛋餅皮還有其他訣竅，「我都用餛飩皮包，小火煎到外皮酥脆，就成了全家最愛吃的點心」、「不用放油就可以煎，方便又好吃」、「我早上也煎了，還加了起司，超好吃，甜鹹甜的比較不會這麼膩」、「加紅豆年糕也好吃」、「我是用雞蛋皮夾年糕」、「買潤餅也可以，年糕小餅，用平底鍋煎也可以」。