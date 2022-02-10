他撿棺木做家具「害慘4童悶死櫃中」　一查主人竟大有來頭

▲撿萬曆帝棺木做家具，恐怖詛咒曝光。（示意圖／翻攝自網易新聞）

圖、文／CTWANT

明朝萬曆皇帝朱翊鈞是第十三位皇帝也是在位期間最長的皇帝，他死後被安葬在明十三陵的定陵，與孝端和孝靖兩位皇后一同長眠於此。定陵玄宮，俗稱地下宮殿，是明十三陵中第一座也是唯一一座被發掘的帝王陵寢。

▲明定陵位於北京市昌平縣境內天壽山南麓。（圖／翻攝自維基百科）

1966年文化大革命爆發後，定陵被當做「牛鬼蛇神」批鬥，因而受到了嚴重破壞，紅衛兵將萬曆帝和皇后的屍骨揪出，3具屍骨以及1箱帝后畫像等都被抬到定陵博物館重門前的廣場上批鬥、焚毀。

至於那三口由上等金絲楠木製成的紅漆棺槨被棄置在附近山溝，當天下午就被附近的農民搶走，其中一對年邁夫婦，特地請人打造成自己的棺材，沒想到第一具棺材做好後，老太太竟過世；第二具也才完工，丈夫也跟著一命嗚呼，前後不到半個月。

▲明定陵地下宮殿 。（圖／翻攝自百度百科）

5個月後，更毛骨悚然的狀況持續發生，當時撿到棺木的另一位農民，居然將棺木打造成櫃子，擺放在大廳，曾有村民就警告這對夫妻，「皇帝的東西不是隨便可以用的，要是沒那福分，消受不起，還會搭上性命...」，但這些話他們並沒有放在心上。

▲明定陵開棺後的一瞬間。（圖／翻攝自維基百科）

沒想到悲劇真實上演，當夫妻從田裡工作回到家時，他們的4個孩子居然不見了，夫妻倆回到屋裡時，赫然發現以棺木製作的家具旁放著4雙小鞋；2人迅速打開櫃蓋，驚見4個孩子居然擠壓在一起，手指根部甚至滲出血漬，櫃壁還布滿抓痕，而孩子們早已氣絕身亡。

當地的辦案人員接到消息後前往這對夫妻家，陸續將4個孩子從櫃子裡移出來，其中最大的年齡12歲，最小的女孩僅5歲，經判斷，死因為缺氧；經調查發現，原來櫃璧和櫃蓋之間有鎖鉤，當櫃蓋蓋上之後只能從外面打開，很有可能是孩子躺在櫃裡玩鬧，一不小心就蓋上櫃蓋，從裡面無法打開，因此釀成這起悲劇。

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