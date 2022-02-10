全聯開賣超療癒草莓貓吐司！零食買1送1、草莓卡士達泡芙控必吃

▲全聯草莓季開跑，祭出多款粉系甜點，美味又超療癒。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

超療癒草莓季來臨！全聯2/11~3/10推出各式We Sweet草莓甜點、Read Bread及阪急麵包和多種零食，其中Read bread派出「草莓喵吐司」，外型似粉紅虎斑貓的造型，勢必再掀風潮。另外日本第一泡芙專賣店beard papa’s再度與We Sweet攜手，推出升級版草莓卡士達系列甜點，是泡芙控必買首選。

▲Read bread派出超療癒「草莓喵吐司」。（圖／業者提供）

日本NO.1泡芙專賣店beard papa’s與全聯We Sweet再度合作，上一檔重磅回歸創造超過5000萬業績，這回再攜手推出草莓卡士達聯名系列商品，包括「草莓卡士達蛋糕」嚴選當季新鮮草莓，鬆軟戚風蛋糕搭配滑順卡士達醬與柔滑布丁，比往年推出的更添新風味。

而「草莓卡士達雪莓娘」冰涼軟Q外皮包覆著新鮮草莓，草莓的香甜微酸加上香濃卡士達內餡滿是幸福；「草莓卡士達塔」擁有卡士達餡佐以酸甜的新鮮草莓，鋪在杏仁蛋糕上，搭配微酥法式沙布列塔皮，濃郁滑順多層次口感。「草莓卡士達慕斯杯」則以香草卡士達為基底，將卡士達、湯種蛋糕、草莓醬層層堆疊出美麗的漸層感。

▲全聯草莓季，泡芙專賣店beard papa’s與全聯We Sweet再度合作，推出多款甜點。（圖／業者提供）

We Sweet同步主打使用台灣安全新鮮草莓的甜點，像是新品「草莓雙餡生乳堡」蓬鬆輕盈的蛋糕體，內層夾入帶有草莓清香的生乳餡及酸甜草莓醬，一口咬下飽滿美味。

經典商品「草莓鮮果布蕾」一顆顆鮮紅草莓看得見，底層有著醇香布丁，襯托新鮮草莓及略帶微酸的莓果醬，佐上爽口的鮮奶油，創造最佳的黃金比例組合。「日式草莓大福」，採用新鮮草莓與細緻香綿紅豆餡，外層裹上Q軟大福皮，適合與三五好友共享。

▲全聯草莓季推出多款甜點，平價就能享受。（圖／業者提供）



而全聯Read Bread首次推出常溫草莓吐司及堡體，推出可愛的「草莓喵吐司」，以生吐司麵糰與草莓麵糰為主體，搭配雙色麵糰螺旋整型工法，手工捲入草莓及紅莓果乾的雙色吐司，外型似粉紅虎斑貓的造型，估計再成為網路話題商品！

「草莓雙餡餐包」搭配爽口的瑞士奶霜與香甜的草莓果醬，製成可分享的3連餐包，是早餐的新寵兒。「草莓生貝果」則是在柔軟的生貝果抹上口感酸甜的草莓果醬，口感酸甜。

▲「草莓生貝果」在柔軟的生貝果抹上口感酸甜的草莓果醬。（圖／業者提供）



阪急麵包則以台灣大湖草莓為訴求，均一價30元，2/11~2/17新品嚐鮮特價25元，包括「大湖草莓閃電泡芙」選用大湖草莓果餡與滑順鮮奶油，夾入鬆軟的丹麥麵包中，外層沾裹草莓風味巧克力，口感豐富。「草莓小可頌」外層沾附果香四溢的草莓風味巧克力，粉嫩色澤最討喜。

「大湖草莓皇冠」外型像一頂華麗的皇冠，口感Q軟的麵包與特選草莓風味奶油片層層堆壓而成，浪漫與美味兼具。另外，限定門市則推出「大湖草莓歐包」，特製歐式麵包體，搭配台灣在地大湖草莓果乾，微酸微甜的美好滋味，原價49元，2/11~2/17特價39元。



此次也推出一系列草莓零食，2/11~2/24通通「買1送1」，包括雪之戀草莓煉乳醬牛軋餅、草屯農會莓有你不行草莓果乾；可愛的樂天小熊餅-粉紅草莓風味，買2件特價79元，全台限量28,000盒。

▲全聯草莓季除了甜點，也推出一系列草莓零食「買1送1」。（圖／業者提供）



同時有多款草莓風味酒款，特別推薦全聯獨家商品台灣菸酒微醺D調系列草莓調酒，原價45元，2/11~2/24特價40元，全台商品限量12萬罐。而臺虎莓納斯的誕生藍白線條的瓶身，搭配粉色草莓繪圖，相當吸睛，特價59元。SUNMAI金色三麥草莓啤酒、真露草莓燒酒、Sour3沙瓦草莓乳酸風味等多種選擇。

▲7-11推出最新6款草莓甜點，「甘王雙餡草莓泡芙」太邪惡。（圖／記者周姈姈攝）

另外，7-ELEVEN超商近來一口氣推出6款全新草莓甜點，其中居然吃得到日本直輸「雙餡草莓泡芙」，圓滾滾的泡芙咬下爆出香甜鮮奶油和草莓醬，另一款為「草莓蛋糕捲」，使用草莓之王製成，切下會有草莓鮮奶油直接流出，草莓控絕對不能錯過。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。



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