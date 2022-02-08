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全聯推出期間限定「心型水果盒」！情人節4大優惠　滿額贈520點

▲▼全聯台中市政店，全聯門市，全聯招牌，全聯福利中心。（圖／全聯提供）

▲因應情人節，全聯集結線上線下推出活動。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

情人節即將到來，全聯福利中心集結線上線下推出活動，除了實體門市設立專區外，PXGo!全聯線上購也祭出「我的英雄情人」4大主題優惠，包括消費滿800元贈520點、小時達滿千折100元、預購或箱購單筆滿1314元享9折、咖啡及阪急麵包特價。同時特別推出逗趣「諧音梗」水果心型小禮盒，像是「莓」好時光、「棗」到幸福，期間限定開賣。

▲▼全聯推出情人節限定「心型水果盒」。（圖／業者提供）

▲全聯推出情人節限定「心型水果盒」大玩諧音哏，像是「遇見莓好時光」。（圖／業者提供）

「PXGo!全聯線上購」自2/11～2/17推出「我的英雄情人」4大主題活動，包括：活動期間使用PX Pay支付全站單筆滿800元贈520福利點，2/14以前加碼小時達滿千再折100元；預購館/箱購館單筆滿1314元享9折回饋。

OFF COFFEE美式30杯、拿鐵20杯或阪急麵包20個，每組特價520元，咖啡配麵包再享最高加碼PX Pay支付5.2%福利點回饋。而在活動期間，購買活動專區分批取指定商品、使用轉贈功能，即可享有100福利點回饋。

實體門市方面，即日起至2/14推出「情人節專區」指定商品優惠8折起，其中還有多款指定美酒，購買再加贈20福利點，如獨家販售的「義大利M蜜思嘉甜白葡萄酒」擁有獨特花香與果香，據說連不敢喝酒的人都喜愛，每瓶特價269元，即日起至2/14購買再加贈20福利點。

▲▼金莎心型禮盒。（圖／業者提供）

▲全聯實體門市打造情人節專區，其中「金莎心型禮盒」限量13000盒。（圖／業者提供）

另推出示愛必送「意大利金莎心型禮盒」限量13000盒，再搭配「黃尾袋鼠粉紅慕斯卡特葡萄酒」，擁有草莓、麝香與壓榨後的葡萄香氣，甜美尾韻讓人愛不釋口。而全聯阪急麵包2/12～2/14也推出情人節優惠，只要購買阪急麵包閃電泡芙巧克力/草莓/抹茶口味，原價30元，特價任2個50元。

▲▼全聯推出情人節限定「心型水果盒」。（圖／業者提供）

▲▼全聯推出情人節限定「心型水果盒」。（圖／業者提供）

▲▼全聯推出情人節限定「心型水果盒」。（圖／業者提供）

今年情人節還特別推出逗趣「諧音梗」水果心型小禮盒，2/11～2/17都有特價優惠，像是「遇見莓好時光」大湖草莓特價169元/盒；「珍愛一生」珍愛蜜棗特價59元/盒；「甜甜紅心 玉見女心」溫室玉女番茄，情人節限定款特價119元/盒。另有袋裝產銷履歷雪麗蜜棗「棗到幸福」，雪麗棗有小蘋果般可愛吸睛的外型，特價79元/袋。

▲7-11推出全新3款草莓冰品。（圖／記者周姈姈攝）

此外，7-11也因應情人節和草莓季，推出近百款全新草莓季商品，其中就有3款獨家限定冰品，像是草莓煉乳冰淇淋，每一口都鬆綿又濃郁；另外還有草莓冰棒，特別加了草莓籽，呈現真實草莓口感，草莓控一定要搶吃，即日起至3/8指定冰品還可享「第2件6折」優惠。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

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