全聯元宵20款湯圓特價！獨家米其林一星品牌、福源花生一次滿足

▲全聯元宵節推出20款湯圓優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

情人節、元宵節即將到來，全聯福利中心即日起推出20款湯圓優惠，其中推薦獨家開賣的香港米其林一星甜品「添好運好運雙喜湯圓」，內有「楊枝甘露」與「芋頭珍珠」風味一次滿足；另還有選用本土花生製成純手工花生醬、可吃到花生粒口感的「福源花生湯圓」，而「桂冠花生雙醬湯圓」、「鮮芋仙芝麻芋頭圓」也是人氣超高！

全聯自即日起至2/15，推出超過20款湯圓全聯價優惠，還有多款搭配湯圓一起煮的配料，也祭出好康價，包含紅豆、砂糖、甜酒釀、紅蔥酥等。另元宵熱銷商品在「PXGo!全聯線上購」上也都買得到，除了可以分批取貨享優惠，透過轉贈功能還能輕鬆揪團合購、送禮給親朋好友，讓防疫期間遠距離傳遞溫情，成為可實現的日常。

▲全聯獨家開賣香港米其林一星甜品「添好運好運雙喜湯圓」。（圖／業者提供）

其中推薦商品包含獨家的名店香港米其林一星甜品「添好運好運雙喜湯圓」，內含「楊枝甘露」風味與「芋頭珍珠」好運湯圓，2種口味一次滿足。

而花生控也不可錯過「福源花生湯圓」，選用本土花生製成純手工花生醬，擁有自然濃郁香氣，還可吃到花生粒口感。同時還有使用柔滑、顆粒2種經典花生醬製成黃金比例雙醬內餡的「桂冠花生雙醬湯圓」等。

▲「福源花生湯圓」選用本土花生製成純手工花生醬。（圖／業者提供）



此外「鮮芋仙芝麻芋頭圓」也是此波獨家開賣，嚴選上等新鮮芝麻研磨成芝麻粉，再包入圓潤Q軟芋圓外皮，保留芋頭香氣以及綿密的口感，Q彈口感甜而不膩，滋味讓人無法忘懷。

▲「鮮芋仙芝麻芋頭圓」也是此波獨家開賣。（圖／業者提供）

全聯也推出超省事剪刀料理「家傳鮮肉水晶湯圓」，只要簡單覆熱就可品嚐，一包內有多達10顆水晶湯圓搭上肉燥湯頭，餡料以大鍋爆炒，湯圓外皮晶瑩剔透有彈性，入口則有淡淡蝦米香，搭配湯頭則清爽不油膩，販售期間2/11～2/17，售價99元，各店數量有限售完為止。

全聯統計2021年湯圓共賣出超過700萬盒，較前年成長15%，尤其元宵與冬至兩大必吃湯圓節日，也各別賣出超過40萬盒與近80萬盒銷量。雖然近年來不少廠商都爭相推出特色口味搶市，但湯圓熱銷前三名仍以傳統口味為主，分別為桂冠湯圓的芝麻、花生、鮮肉口味，3個口味的銷量就占了整體約5成，顯見經典傳統口味依舊最受到消費者青睞。

不過，今年在新品與熱銷商品和轉贈活動加持下，全聯預計元宵湯圓銷量可較去年成長一成。而其他通路如家樂福、4大超商也將針對元宵節推出湯圓優惠，詳情將以各通路發布為準。