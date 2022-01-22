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最新蜂巢式6D織法！「黑科技衣」循環塑身一件搞定

▲▼蜂巢式,6D織法,黑科技衣,塑身,林美秀,吳淡如,石墨烯塑崩褲,塑崩。（圖／品牌提供） 

【企劃特輯】

吳淡如、林美秀代言的「石墨烯塑崩褲」因為不分SIZE(S到XL都穿得下)，加上「修身、塑型」效果極佳，穿上還有「微循環」的有氧運動效果，短短半年就大賣十多萬件；甚至每次推出限量新色就被搶購一空，造成「石墨烯」風潮；在「塑崩鐵粉」敲碗期盼下，研發業者也開發了「石墨烯塑崩衣」。

S到XL通通能穿得 上半身小一號
業者表示，有太多消費者詢問：「既然有塑崩褲，難道不能開發塑身衣嗎？」、「我的上半身也想瘦啊！」因此積極的開發有同樣效果的「石墨烯塑崩衣」；這款塑崩衣採用和塑崩褲相同的剝離專利技術，可以不分SIZE，從S到2XL的體型通通傳得下。

▲▼蜂巢式,6D織法,黑科技衣,塑身,林美秀,吳淡如,石墨烯塑崩褲,塑崩。（圖／品牌提供）

▲塑崩衣採用和塑崩褲相同的專利技術，可以不分SIZE，從S到2XL的體型通通傳得下。【官網優惠組】

強效「收腰」、「縮腹肉」 狠甩「手臂蝴蝶袖」
「石墨烯塑崩衣」對於有小腹、腰內肉、蝴蝶袖的女性更是一大福音；它的效果就像萬元塑身衣一樣，可以塑緊小腹和腰圍，還能上手臂線條變細、修長，塑形效果可以讓穿上後的身形立刻小一個SIZE；加上石墨烯材質能釋放遠紅外線，增加微循環效果，穿上幾分鐘就能有如慢跑的運動效果，幫助持續循環瘦身。

▲▼蜂巢式,6D織法,黑科技衣,塑身,林美秀,吳淡如,石墨烯塑崩褲,塑崩。（圖／品牌提供）

▲「石墨烯塑崩衣」可以完美包覆小腹、腰內肉、蝴蝶袖。【EHS 東森購物 超值組】

▲▼蜂巢式,6D織法,黑科技衣,塑身,林美秀,吳淡如,石墨烯塑崩褲,塑崩。（圖／品牌提供）

▲石墨烯材質能釋放遠紅外線，增加微循環效果。

進化版發熱衣、五秒升溫2~3度 全身有氧運動
「石墨烯塑崩衣」還有特別的設計，能深入腹部背部365個能量穴位點，同時透過石墨烯材質蓄熱、升溫的特性，穿上後五秒就能感覺到體溫上升2~3度的效果。在寒冷的冬季，保暖的效果更勝傳統的發熱衣數倍，增加血流量、血流速，達到健康循環、蓄熱升溫的效果。

▲▼蜂巢式,6D織法,黑科技衣,塑身,林美秀,吳淡如,石墨烯塑崩褲,塑崩。（圖／品牌提供）

▲針對腹部背部365個能量穴位點，增加血流量、血流速，達到蓄熱升溫、暖宮的效果。

專利HSG結構 水洗不失效、不變形
HSG(蜂巢式石墨烯結構)用精密儀器運用「獨家剝離法」，將石墨烯原礦剝離至微米級大小，再將其抽絲織入紗線之中，百分之百保留石墨烯的超導特性，就算水洗也不會變形、永久不失去效果。

彈力x循環x塑身 一件搞定
進化版發熱衣「HSG石墨烯塑崩衣」哪裡買？
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7Ac
※五倍券官網貨到付款也可使用唷！
●EHS 東森購物 超值組：https://chshop.work/D2PK3
●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●PP石墨烯官方諮詢專線：0800-520-367
https://youtu.be/NFe6t6nrCc8
 

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