港區加強防疫！未依SOP清消者「罰錢＋禁再上船」　這2天可打疫苗

▲港務公司召集會議，要求港區加強防疫。（圖／港務公司）

記者李宜秦／台北報導

高雄港爆發本土疫情，台灣港務公司董事長李賢義今日召開應變中心工作會議，訂定出六點港區強化防疫事項，其中登輪人員若未依照SOP流程進行清潔消毒，將立刻裁處並禁止再次上船。另外高雄市衛生局將於11、12日開設港區疫苗接種站，港區人員可接種第三劑疫苗。

港務公司表示，李賢義今早召開應變中心工作會議，與高雄分公司總經理王錦榮、港務長張展榮及航港局南部航務中心主任張博彥，共同研議六點港區強化防疫事項。

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▲港區加開疫苗接種站。（圖／港務公司）

第一，登輪下船人員之清消站設置於登輪檢查站相鄰區域，以利控管人員確實完成清消，並設置監視器24小時監看登輪人員清消情形。

第二，登輪人員個人清消作業，應依標準作業程序自行落實執行，如未依標準作業流程執行清消者，一經查獲，立即依相關規定裁處，並禁止再次上船作業。

第三，登輪下船人員自下船處到清消站，不得自行脫卸防護裝備，需移動到清消站時方能卸除。第四，登輪下船人員及搭（騎）乘車輛(機車)應自主清消，完成清消後方能離開。

第五，進港區作業人員後續篩檢實施頻率，依主管機關高雄市政府規定執行。第六，高雄市衛生局於2月11日及2月12日在港區開設疫苗接種站，請港區從業人員就近施打第三劑疫苗，加強個人防護力。