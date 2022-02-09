　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

港區加強防疫！未依SOP清消者「罰錢＋禁再上船」　這2天可打疫苗

▲▼港區加強防疫。（圖／港務公司）

▲港務公司召集會議，要求港區加強防疫。（圖／港務公司）

記者李宜秦／台北報導

高雄港爆發本土疫情，台灣港務公司董事長李賢義今日召開應變中心工作會議，訂定出六點港區強化防疫事項，其中登輪人員若未依照SOP流程進行清潔消毒，將立刻裁處並禁止再次上船。另外高雄市衛生局將於11、12日開設港區疫苗接種站，港區人員可接種第三劑疫苗。

港務公司表示，李賢義今早召開應變中心工作會議，與高雄分公司總經理王錦榮、港務長張展榮及航港局南部航務中心主任張博彥，共同研議六點港區強化防疫事項。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼港區加強防疫。（圖／港務公司）

▲港區加開疫苗接種站。（圖／港務公司）

第一，登輪下船人員之清消站設置於登輪檢查站相鄰區域，以利控管人員確實完成清消，並設置監視器24小時監看登輪人員清消情形。

第二，登輪人員個人清消作業，應依標準作業程序自行落實執行，如未依標準作業流程執行清消者，一經查獲，立即依相關規定裁處，並禁止再次上船作業。

第三，登輪下船人員自下船處到清消站，不得自行脫卸防護裝備，需移動到清消站時方能卸除。第四，登輪下船人員及搭（騎）乘車輛(機車)應自主清消，完成清消後方能離開。

第五，進港區作業人員後續篩檢實施頻率，依主管機關高雄市政府規定執行。第六，高雄市衛生局於2月11日及2月12日在港區開設疫苗接種站，請港區從業人員就近施打第三劑疫苗，加強個人防護力。

►最強「暖足神器」再也不怕氣溫溜滑梯

ET快訊
明金成追思靈堂地點公開　走得突然圈內好友心疼不捨
曾論及婚嫁！明金成舊愛「A-Lin親姐」曝分手後暖舉
2對情侶4人都確診！　春節出遊景點曝光
主張打好打滿　柯文哲：打疫苗會死掉「算他運氣不好」
明金成老婆「剛從鬼門關走一遭」！她淚曝最後私訊：怎能走了
10萬人認證「魔王彎道」！在地人都不敢騎　牆上全戰績

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

奇美醫院、群創光電效能加乘　共同開發智能疫苗劑量分裝機及BNT疫苗瓶翻轉機

爆乳裝「緊壓胸部會痛嗎？」　她神照解惑！炸裂車頭燈被推爆

不是工程師！「1職業」低調賺卻血汗　網超佩服：根本累爆

2對確診情侶春節結伴屏東遊　足跡涵蓋鵝鑾鼻燈塔、車城福安宮

港區加強防疫！未依SOP清消者「罰錢＋禁再上船」　這2天可打疫苗

花況歷年最佳！武陵農場櫻花滿開炸裂　客運預售票還有5成可賣

快訊／桃園+0！日翊增2本土「列外縣市個案」　王文彥：逐漸收斂

老母教會他1件「生活小秘訣」超深刻！惹網友噴淚+1：相當準

入住防疫旅館期間染疫改判本土　1男列宜蘭個案無足跡

常與老婆放閃「5同事全偷吃」！菜鳥工程師嘆：渣到刷新三觀

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

4姊妹淘租車出遊自撞隧道口　車全毀！23歲女駕駛搶救不治

狗界寒單爺？黃狗瘋玩鞭炮　鄰居想預約：開工過來旺旺

婁峻碩「絕不劈腿」：我很愛惜羽毛　穩定交往焦凡凡...不願留任何疙瘩

《全明星3》田依甯經紀人發聲！ IG被罵爆「努力被潑髒水很傷人」

「洛威拿慢慢」遭送收容所暴瘦！　媽花半年改造...養成60KG胖毛孩

奇美醫院、群創光電效能加乘　共同開發智能疫苗劑量分裝機及BNT疫苗瓶翻轉機

爆乳裝「緊壓胸部會痛嗎？」　她神照解惑！炸裂車頭燈被推爆

不是工程師！「1職業」低調賺卻血汗　網超佩服：根本累爆

2對確診情侶春節結伴屏東遊　足跡涵蓋鵝鑾鼻燈塔、車城福安宮

港區加強防疫！未依SOP清消者「罰錢＋禁再上船」　這2天可打疫苗

花況歷年最佳！武陵農場櫻花滿開炸裂　客運預售票還有5成可賣

快訊／桃園+0！日翊增2本土「列外縣市個案」　王文彥：逐漸收斂

老母教會他1件「生活小秘訣」超深刻！惹網友噴淚+1：相當準

入住防疫旅館期間染疫改判本土　1男列宜蘭個案無足跡

常與老婆放閃「5同事全偷吃」！菜鳥工程師嘆：渣到刷新三觀

趙春山／台灣不是烏克蘭　記取經驗避免「代理人戰爭」

百元火鍋有自助吧吃到飽！師大旁火鍋店CP值爆表　爽嗑滷肉飯、冰

明金成追思靈堂地點公開！　走得突然圈內好友心疼不捨

黑豹超新星阿巴西奪T1職籃1月MVP　桑尼成1月最佳外援

奇美醫院、群創光電效能加乘　共同開發智能疫苗劑量分裝機及BNT疫苗瓶翻轉機

爆乳裝「緊壓胸部會痛嗎？」　她神照解惑！炸裂車頭燈被推爆

台日對抗選手有參賽顧慮　曾總建議往後延

不是工程師！「1職業」低調賺卻血汗　網超佩服：根本累爆

曾論及婚嫁！明金成舊愛「A-Lin親姐」曝分手後暖舉：前陣子才聯絡

明金成生前健康曾出現兩大警訊　擔憂愛妻產後健康獨自承受壓力

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

生活熱門新聞

知名導演明金成驟逝！　享年51歲

明金成心肌梗塞驟逝　10大徵兆不可輕忽

夫妻激戰忘關門！婆婆親睹全程吐1句話

6萬張「888元農遊券」2／23最後送！

台灣疫情「1現象太特殊」專家憂心！急籲快釐清2件事

義大晚間緊急清消！停業公告曝光

即／高雄+0疫情生變？今傳有學童確診

快訊／苗栗兄弟過年赴桃確診　學校、住家急清消

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街跑

9樓阿姨又被打？　「幸福的吶喊」擾鄰被公告

高雄+4「感染源不明」最新足跡公布

每天幫婆婆洗澡煮飯！周末回娘家「婆家4人找她算帳」

遠百竹北拆掉停車場　業者回應了

威力彩衝11億　「4生肖、4星座、2血型」財運旺

更多熱門

相關新聞

正妹打莫德納嚴重掉髮！頭皮「禿一整片」

正妹打莫德納嚴重掉髮！頭皮「禿一整片」

南韓一名年僅20多歲的青春妙齡女子，去年底接種莫德納做為第3劑新冠疫苗，豈料過了一周後，從今年1月初起開始出現掉髮症狀，洗頭時甚至可以扯下一整撮頭髮，到了1月底掉髮程度更加嚴重，已經可以見到整片光禿禿的頭皮，該名女子的母親悲憤開設部落格痛訴，並每天拍攝女兒頭皮掉髮變化的相片。

快訊／北市「勤業專案」匡列403人

快訊／北市「勤業專案」匡列403人

快訊／北市15日起「恢復電影院內用」　校園、社教機構微解封

快訊／北市15日起「恢復電影院內用」　校園、社教機構微解封

LIVE／柯文哲公布「北市微解封細節」

LIVE／柯文哲公布「北市微解封細節」

紐約白尾鹿首確診Omicron　恐成新變異株宿主

紐約白尾鹿首確診Omicron　恐成新變異株宿主

關鍵字：

新冠肺炎高雄港

讀者迴響

熱門新聞

知名導演明金成驟逝！　享年51歲

即／蘋果突宣布新功能！iPhone變身

明金成心肌梗塞驟逝　10大徵兆不可輕忽

明金成2段情重傷拖到47歲才婚

快訊／《華燈3》來了！確定3月18日開播

高中4閨蜜租車玩自撞　1人慘死

奧迪經理員購A7秒賣！爽賺價差下場曝

明金成27年前鬼門關搶回一命！

明金成驟逝　庹宗康、屈中恆急奔醫院

獨家／知名導演明金成昨夜驟逝　未滿月雙胞胎痛失父親

《華燈3》驚見男男床戰！謝欣穎躲桌下目睹淚崩

快訊／雙金影帝常楓初六「睡夢中離世」！

吳建豪認了F4心結「每個人都有嫉妒」：最後不是那麼開心

夫妻激戰忘關門！婆婆親睹全程吐1句話

《殭屍校園》驚喜彩蛋！　周子瑜「露臉客串」粉絲嗨翻

更多

最夯影音

更多
囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！
歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面