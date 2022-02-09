快訊／北市「勤業專案」匡列403人　黃珊珊：南山廣場大樓7000人快去篩

記者袁茵／台北報導

新北市板橋區一家四口（案19346、案19353、案19354、案19355）確診，其中姐姐（案19355）在台北市信義區的勤業眾信聯合會計師事務所上班，10日再新增妹妹（案19346）男友的媽媽（案19385）確診。台北市副市長黃珊珊表示，案19355的職場人數較多，匡列同樓層403人，並希望職場大樓7000人自我採檢快篩。

黃珊珊於台北市防疫記者會說明，這5起新北市個案在台北市有相關足跡的共有3人，分別是妹妹（案19346）、爸爸（案19353）和在信義區工作的姐姐（案19355），妹妹是先被發現的，2月1日至5日都在新北市活動，沒有台北市足跡。

據了解，案19346的爸爸（案19353）是一名社區保全管理員，案19353於2月3日至2月7日都有在台北上班，目前Ct值19.6，保全公司共有127人，4名接觸者被列居家隔離，123人安排採檢；另外社區大樓1名清潔人員和住戶名單正在造冊中，全棟皆列自主健康監測，已進行相關衛教，並將安排篩檢車前往。

黃珊珊表示，案子較大的是姐姐（案19355），因為個案在2月3日至2月7日有到台北市工作，個案Ct值28.9，因為職場人數較多，所以匡列數量相對多，目前同樓層員工居家隔離403人，包括台北市207人、外縣市196人，職場大樓總共近7000名工作人員，希望這些人能做相關自我採檢或快篩，今天也有開立該地區專案，並呼籲同樓層且有疑慮民眾到7家醫院採檢。

針對為何匡列人數這麼多？黃珊珊說明，因為案19355的辦公室是共同空間、沒有固定座位，有近500多人的空間，但裡面卻只有1間廁所，且茶水間、影印機共用，無法確認每天接觸的人，所以只好用打卡記錄做比對。