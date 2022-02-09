長髮正妹打莫德納嚴重掉髮！20天頭皮「禿一整片」　母親跟著痛哭

▲南韓一名20多歲女子在接種完第3劑莫德納疫苗後，開始出現嚴重掉髮症狀。左圖為1月7日日拍攝、右圖為1月27日拍攝。（圖／翻攝自Naver Blog）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名年僅20多歲的青春妙齡女子，去年底接種莫德納做為第3劑新冠疫苗，豈料過了一周後，從今年1月初起開始出現掉髮症狀，洗頭時甚至可以扯下一整撮頭髮，到了1月底掉髮程度更加嚴重，已經可以見到整片光禿禿的頭皮，該名女子的母親悲憤開設部落格痛訴，並每天拍攝女兒頭皮掉髮變化的相片。

根據韓媒《Edaily》報導，該名20多歲的女子從去年7月28日起接種第1劑、9月8日接種第2劑、12月30日接種第3劑，本來前2劑疫苗時都沒有出現特殊嚴重副作用，卻沒想到在接種第3劑莫德納疫苗的7天以後，女子開始出現掉髮症狀，她的母親於今年2月2月在Naver開設部落格，記錄女兒接種疫苗後出現的「驚人變化」。

女子的母親表示，「我的女兒直到接種疫苗前，都還是頭髮茂盛、毛髮狀態健康的人，沒想到在接種疫苗後頭髮在一夕之間以驚人的速度掉光光，連我看了之後都悲憤地痛哭，心想這難道不是疫苗產生的副作用嗎？真的很想讓時間倒轉......」

▲女子每一天的掉髮量都相當驚人。（圖／翻攝自Naver Blog）

女子母親在部落格上分別貼出女兒接種疫苗前、接種疫苗後首次發現掉髮症狀、發現掉髮症狀後20天共3張照片，可以觀察到女子原本看似正常無任何異狀的長髮，在接種疫苗的7天後頭皮開始出現一小圈的禿頭症狀，然而到了1月27日，嚴重的掉髮使得整塊頭皮清晰可見，只要一洗頭便可以抓起一整撮的掉髮。

女子母親透露，「我的女兒因為工作的關係，才需要接種第3劑疫苗，沒想到現在因為嚴重掉髮，只能被迫戴著假髮上班，身為母親的我只能苦勸她稍微綁一下頭髮。」

女子母親於6日更新貼文，並且附上一張相片，相片裡出現一袋又一袋的頭髮，代表著她女兒每天的掉髮量，「就算是掉髮的症狀正在進行中，但真的有這麼來得讓人措手不及嗎？難道是因為免疫力的關係？我家女兒直到掉髮前都沒有任何症狀，因為她原本生性樂觀，這讓我感到十分擔心。」

▲女子在接種新冠疫苗前擁有一頭秀麗長髮。（圖／翻攝自Naver Blog）

報導指出，其實南韓防疫當局也接獲不少相關掉髮的副作用案例，以去年10月共同民主黨籍國會議員姜仙祐（강선우）從疾病管理廳獲取的統計資料來看，相關掉髮副作用案例多達240件，其中女性占172件、男性占68件，70多歲占21件、50多歲占80件、40多歲占41件、30多歲占29件。

從疫苗品牌來看的話，阿斯特捷利康（AZ）為98件、輝瑞（BNT）占71件、莫德納占65件、嬌生則為6件。不過南韓防疫當局尚未認定，掉髮與接種新冠疫苗之間是否存在著因果關係。

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