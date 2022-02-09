　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老母教會他1件「生活小秘訣」超深刻！惹網友噴淚+1：相當準

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO指出，媽媽教過他最印象深刻的事，就是煮飯的米和水的比例。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「蓋一個母親教會你印象最深刻的事情！」有網友日前在臉書《爆廢公社》發起話題，舉例一件母親教的事，讓他印象深刻，每次煮飯的時候，總是特別感謝媽媽。貼文一出，這件事意外引發共鳴，「我媽媽也這樣子教耶」、「想念起與媽媽的點點滴滴」、「這樓好棒」、「這一樓讓我長了好多知識喔！」

這位網友文中透露，「我先來！煮飯的水深差不多碰到米一個手指節的高度」，原來媽媽教會他的這件事，就是煮飯的比例秘訣，「不知道蓋不蓋得起來？每每煮，總是感謝自己的母親」，最後也不忘hashtag「#感謝母親」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少人也有習得這個訣竅，「我都記我娘說 ：幾摳米幾扣水～（台語：1杯米1杯水），煮粥就幾摳米冷摳水（台語：1杯米2杯水）」、「一杯米一杯水，再滴2～3滴香油，媽媽教的」、「我媽也是教用手指節高度，相當準」、「阿嬤也是這樣教我」、「我到現在也是這樣煮。」

不過，也有網友表示，「我以前也這樣，後來發現其實照刻度最準」、「我還是習慣用量杯」、「我都用目視法，因為這樣煮太濕，我老婆不愛」、「我覺得看內鍋刻度比較準，每個人的手掌大小不一樣，水位會有落差啊」、「可是我媽說，煮久了就知道怎麼煮了啦」、「其實我不喜歡這種方式煮飯，曾經這樣不小心煮出軟飯，我覺得是跟煮飯的方式和鍋子有差吧？」

►最強「暖足神器」再也不怕氣溫溜滑梯

ET快訊
曾論及婚嫁！明金成舊愛「A-Lin親姐」曝分手後暖舉
2對情侶4人都確診！　春節出遊景點曝光
主張打好打滿　柯文哲：打疫苗會死掉「算他運氣不好」
明金成老婆「剛從鬼門關走一遭」！她淚曝最後私訊：怎能走了
10萬人認證「魔王彎道」！在地人都不敢騎　牆上全戰績

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

奇美醫院、群創光電效能加乘　共同開發智能疫苗劑量分裝機及BNT疫苗瓶翻轉機

爆乳裝「緊壓胸部會痛嗎？」　她神照解惑！炸裂車頭燈被推爆

不是工程師！「1職業」低調賺卻血汗　網超佩服：根本累爆

2對確診情侶春節結伴屏東遊　足跡涵蓋鵝鑾鼻燈塔、車城福安宮

港區加強防疫！未依SOP清消者「罰錢＋禁再上船」　這2天可打疫苗

花況歷年最佳！武陵農場櫻花滿開炸裂　客運預售票還有5成可賣

快訊／桃園+0！日翊增2本土「列外縣市個案」　王文彥：逐漸收斂

老母教會他1件「生活小秘訣」超深刻！惹網友噴淚+1：相當準

入住防疫旅館期間染疫改判本土　1男列宜蘭個案無足跡

常與老婆放閃「5同事全偷吃」！菜鳥工程師嘆：渣到刷新三觀

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

4姊妹淘租車出遊自撞隧道口　車全毀！23歲女駕駛搶救不治

狗界寒單爺？黃狗瘋玩鞭炮　鄰居想預約：開工過來旺旺

婁峻碩「絕不劈腿」：我很愛惜羽毛　穩定交往焦凡凡...不願留任何疙瘩

《全明星3》田依甯經紀人發聲！ IG被罵爆「努力被潑髒水很傷人」

「洛威拿慢慢」遭送收容所暴瘦！　媽花半年改造...養成60KG胖毛孩

奇美醫院、群創光電效能加乘　共同開發智能疫苗劑量分裝機及BNT疫苗瓶翻轉機

爆乳裝「緊壓胸部會痛嗎？」　她神照解惑！炸裂車頭燈被推爆

不是工程師！「1職業」低調賺卻血汗　網超佩服：根本累爆

2對確診情侶春節結伴屏東遊　足跡涵蓋鵝鑾鼻燈塔、車城福安宮

港區加強防疫！未依SOP清消者「罰錢＋禁再上船」　這2天可打疫苗

花況歷年最佳！武陵農場櫻花滿開炸裂　客運預售票還有5成可賣

快訊／桃園+0！日翊增2本土「列外縣市個案」　王文彥：逐漸收斂

老母教會他1件「生活小秘訣」超深刻！惹網友噴淚+1：相當準

入住防疫旅館期間染疫改判本土　1男列宜蘭個案無足跡

常與老婆放閃「5同事全偷吃」！菜鳥工程師嘆：渣到刷新三觀

奇美醫院、群創光電效能加乘　共同開發智能疫苗劑量分裝機及BNT疫苗瓶翻轉機

爆乳裝「緊壓胸部會痛嗎？」　她神照解惑！炸裂車頭燈被推爆

台日對抗選手有參賽顧慮　曾總建議往後延

不是工程師！「1職業」低調賺卻血汗　網超佩服：根本累爆

曾論及婚嫁！明金成舊愛「A-Lin親姐」曝分手後暖舉：前陣子才聯絡

明金成生前健康曾出現兩大警訊　擔憂愛妻產後健康獨自承受壓力

妙齡女傳情歌《相思爬上心底》給人夫　正宮氣炸求償20萬結果曝

「房子市值368萬元」房東年收18萬　他一算20年嘆：一堆阿呆

高雄港年後篩檢2.3萬餘人皆陰性　11、12日港區內將設接種站就近接種

獻自宅中途「生命從此多了一份使命」　鄭秀文助浪貓找到新家

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

生活熱門新聞

知名導演明金成驟逝！　享年51歲

明金成心肌梗塞驟逝　10大徵兆不可輕忽

夫妻激戰忘關門！婆婆親睹全程吐1句話

6萬張「888元農遊券」2／23最後送！

台灣疫情「1現象太特殊」專家憂心！急籲快釐清2件事

義大晚間緊急清消！停業公告曝光

即／高雄+0疫情生變？今傳有學童確診

快訊／苗栗兄弟過年赴桃確診　學校、住家急清消

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街跑

9樓阿姨又被打？　「幸福的吶喊」擾鄰被公告

高雄+4「感染源不明」最新足跡公布

每天幫婆婆洗澡煮飯！周末回娘家「婆家4人找她算帳」

遠百竹北拆掉停車場　業者回應了

威力彩衝11億　「4生肖、4星座、2血型」財運旺

更多熱門

相關新聞

新髮型讓他崩潰想哭　網驚：公然猥褻頭？

新髮型讓他崩潰想哭　網驚：公然猥褻頭？

髮型真的很重要。一名男子到百元快剪理頭髮，似乎沒和設計師溝通好，最後剪出一個讓他超崩潰的髮型，直呼「我以後不會心急去100快剪」！就連網友看到照片也都傻眼，紛紛表示「你有得罪設計師嗎」、「這不是傳說中的公然猥褻頭嗎」？

9樓阿姨又被打？　「幸福的吶喊」擾鄰被公告

9樓阿姨又被打？　「幸福的吶喊」擾鄰被公告

月領40K第1天就花光！淚曝婚後生活　網卻喊勵志

月領40K第1天就花光！淚曝婚後生活　網卻喊勵志

財神爺站門口寒笑緊盯不走！內行提醒： 別開門

財神爺站門口寒笑緊盯不走！內行提醒： 別開門

他開工紅包1萬元像領年終！羨炸全網

他開工紅包1萬元像領年終！羨炸全網

關鍵字：

煮飯洗米電鍋白飯爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

知名導演明金成驟逝！　享年51歲

即／蘋果突宣布新功能！iPhone變身

明金成心肌梗塞驟逝　10大徵兆不可輕忽

明金成2段情重傷拖到47歲才婚

快訊／《華燈3》來了！確定3月18日開播

高中4閨蜜租車玩自撞　1人慘死

奧迪經理員購A7秒賣！爽賺價差下場曝

明金成27年前鬼門關搶回一命！

明金成驟逝　庹宗康、屈中恆急奔醫院

獨家／知名導演明金成昨夜驟逝　未滿月雙胞胎痛失父親

《華燈3》驚見男男床戰！謝欣穎躲桌下目睹淚崩

快訊／雙金影帝常楓初六「睡夢中離世」！

吳建豪認了F4心結「每個人都有嫉妒」：最後不是那麼開心

夫妻激戰忘關門！婆婆親睹全程吐1句話

《殭屍校園》驚喜彩蛋！　周子瑜「露臉客串」粉絲嗨翻

更多

最夯影音

更多
囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！
歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面