老母教會他1件「生活小秘訣」超深刻！惹網友噴淚+1：相當準

▲原PO指出，媽媽教過他最印象深刻的事，就是煮飯的米和水的比例。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「蓋一個母親教會你印象最深刻的事情！」有網友日前在臉書《爆廢公社》發起話題，舉例一件母親教的事，讓他印象深刻，每次煮飯的時候，總是特別感謝媽媽。貼文一出，這件事意外引發共鳴，「我媽媽也這樣子教耶」、「想念起與媽媽的點點滴滴」、「這樓好棒」、「這一樓讓我長了好多知識喔！」

這位網友文中透露，「我先來！煮飯的水深差不多碰到米一個手指節的高度」，原來媽媽教會他的這件事，就是煮飯的比例秘訣，「不知道蓋不蓋得起來？每每煮，總是感謝自己的母親」，最後也不忘hashtag「#感謝母親」。

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貼文一出，不少人也有習得這個訣竅，「我都記我娘說 ：幾摳米幾扣水～（台語：1杯米1杯水），煮粥就幾摳米冷摳水（台語：1杯米2杯水）」、「一杯米一杯水，再滴2～3滴香油，媽媽教的」、「我媽也是教用手指節高度，相當準」、「阿嬤也是這樣教我」、「我到現在也是這樣煮。」

不過，也有網友表示，「我以前也這樣，後來發現其實照刻度最準」、「我還是習慣用量杯」、「我都用目視法，因為這樣煮太濕，我老婆不愛」、「我覺得看內鍋刻度比較準，每個人的手掌大小不一樣，水位會有落差啊」、「可是我媽說，煮久了就知道怎麼煮了啦」、「其實我不喜歡這種方式煮飯，曾經這樣不小心煮出軟飯，我覺得是跟煮飯的方式和鍋子有差吧？」