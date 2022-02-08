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開工紅包1萬元像領年終！　他曝老闆做到1承諾羨炸全網

記者黃翊婷／綜合報導

一名年資10年8個月的上班族8日一早分享今年收到的開工紅包，因為剛好是公司成立20週年，老闆按照年資給開工紅包，他拿到整整1萬元，雖然全公司只有20人，但大家都很開心，「好的公司跟老闆真的不多，所以我特別珍惜這份工作，也祝大家新的一年工作順心、財運亨通！」

開工紅包1萬元像領年終（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO在臉書PO文分享收到1萬元開工紅包。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，今年的開工紅包特別大包，主要是因為公司成立20週年，所以老闆按照年資分了不同金額的紅包，他年資10年8個月拿到1萬元，「很慶幸自己能進入一家好的公司，公司雖然不大，全公司約20人，但人員常常是只進不出，主要是『老闆人很好』。」

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原PO說，公司賺錢的時候老闆發年終、獎金、紅利從來都不吝嗇，若是遇上營收比較不好的時候，也會信守當初聘請人員進公司的承諾，年終至少都會有2個月，沒少過，「我覺得人是互相的，老闆對員工好，員工自然就會努力工作打拚。」

原PO回憶，剛出社會的第一份工作是在影視相關產業，堪稱血汗工作，加班沒加班費，還有不成文的規定，例如營收沒有達標要留下來加班，直到達標才能離開，年終也只有幾千元的紅包，「好的公司跟老闆真的不多，所以我特別珍惜這份工作，也祝大家新的一年工作順心、財運亨通！大家都能找到好的公司跟好的老闆！」

這篇文章PO出僅僅10分鐘就有破千名網友按讚，大家紛紛留言表示羨慕，「真棒！還有缺人嗎？」、「人少的好處」、「想把這篇給老闆看」、「開工紅包像年終，超棒的」、「別人的老闆就是比較好」、「好羨慕」、「我21年來都沒領過」、「相信你也是非常優秀的員工」。

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