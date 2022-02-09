新髮型讓他崩潰喊「不會再去」！網驚呼：傳說中的公然猥褻頭？

▲網友的新髮型讓人想歪。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

實習記者林郁婷／綜合報導

髮型真的很重要。一名男子到百元快剪理頭髮，似乎沒和設計師溝通好，最後剪出一個讓他超崩潰的髮型，直呼「我以後不會心急去100快剪」！就連網友看到照片也都傻眼，紛紛表示「你有得罪設計師嗎」、「這不是傳說中的公然猥褻頭嗎」？

一名男網友在「爆廢公社」貼出自己的新髮型照，只見未露出全臉的他，頂著一頭超短的頭髮，但旁邊又向下直岔下去，就像是在頭頂上戴了一頂斗笠。這個平頭的造型可能讓他有點難以接受，所以崩潰地寫道，「我以後不會心急去100快剪！」文末還貼上哭泣的表情符號。

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▲照片曝光網友們全看傻眼！（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

網友看完紛紛爆笑表示，「對不起我笑慘了」、「你有得罪設計師嗎？」、「設計師是不是沒領年終？」、「我笑到手機掉地上~~~」、「哪家剪得，我想推薦給討厭的朋友去」、「斗笠很可以」、「河童look」。還有人認為根本像男性生殖器，「為何像烏龜的頭？」、「這不是傳說中的公然猥褻頭嗎」、「公然猥褻頭？很重金屬哦！」

不過也有人幫百元快剪平反，「我家3個男人一直以來都去100快剪，但也沒有像你這樣」、「別一桿子打翻一船人，我都去百元但沒被剪壞或亂剪過」。