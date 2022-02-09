　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新系內戰？鍾佳濱狂打「賴清德牌」　酸周春米：縣民不接受指定接班

▲▼鍾佳濱9日上午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪。（圖／翻攝自震傳媒YouTube頻道）

▲鍾佳濱9日接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪。（圖／翻攝自震傳媒YouTube頻道）

記者呂晏慈／台北報導

屏東縣長潘孟安任期將屆，民進黨初選廝殺激烈，包括立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱均有意爭取。鍾佳濱9日中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪時表示，潘孟安公開表態支持周春米是「指定接班」，就像醫生指定病人吃某種保健食品，到底是不是基於專業考量？直言「一般縣民比較不能接受」。

鍾佳濱今天接受媒體專訪時，直接帶著正副總統蔡英文、賴清德的玩偶上節目，並稱他認識賴清德20幾年，彼此有革命情誼，很感謝賴清德基於義氣和情分支持自己，賴日前在推薦文中直指「相信鍾佳濱會是好的屏東縣長」，又呼籲鄉親「給佳濱一個機會」，顯示他對自己的期許很清楚了。

鍾佳濱並引述屏東縣前縣長曹啟鴻的話說，要找出最適合當縣長的人。主持人黃光芹追問，是否有特別拜託賴清德支持，或者賴是「自動自發」？鍾說，人的交情不需要訴諸情誼，賴清德謹守副總統份際，但那封推薦信有賴清德的簽名，也特別在當事人同意之下，找插畫家繪製人偶角色。

黃光芹問說，鍾佳濱發出賴清德的支持信函後，周春米也釋出與賴一起拜年的影片，而兩人同屬新潮流系統，最後結果會是怎樣？鍾說，選民自己最後會考慮，支持自己心目中的縣長，他投身政治與民進黨前輩打拼，並沒有說什麼明顯的派系，他與賴清德有長年情誼，「與一起拜年同框是不太一樣的。」

至於潘孟安公開表態支持周春米，是否有指定接班疑慮？鍾佳濱說，一般縣民比較不能接受的是，台灣又不是對岸可以打破任期限制，指定接班就像去看醫生時，主治醫生指定吃什麼廠牌的健康食品，「感覺上，到底是不是基於他專業的行為呢？」曾任屏東縣長的蘇貞昌、蘇嘉全、曹啟鴻都沒有指定接班，但繼任縣長都會延續前任縣長施政，「政績延續我想是人民的肯定，指定接班恐怕在一般人認知，不是那麼適當。」

黃光芹追問，但莊瑞雄針對賴清德支持鍾佳濱一事，也呼籲「正副總統不該淪為派系私用」？鍾佳濱酸說，有人自稱英派也是自己宣稱，他自己是「屏東派」、「台灣派」，以他和賴清德的交情並沒有逾越，賴副扮演的是輔佐角色，且賴也沒有透過自己臉書來推薦。

鍾佳濱暗指莊瑞雄和周春米說，有人長期在北部發展，有人在司法界，因此與賴清德並沒有交集，且每個人都會找過去有交集的人士來幫忙和推薦，這一路走來，他與賴清德惺惺相惜，長期情義相挺，也都是在南高屏耕耘，從國小到高中都是在屏東長大，與屏東志同道合的人都比較熟稔。

黃光芹問，現在賴清德表態支持鍾佳濱，是否有「鍾佳濱是新系長子」的意味？是否要爭正統？鍾佳濱表示，參與政黨、被歸類到什麼派系是對於投身政治的人，但是今天爭取鄉親認同，是基於誰最適合縣長的職務，再次重申他是「屏東派」、「台灣派」，推薦他的人也是「台灣派」，多數選民不是政黨人士或派系中人，而是希望台灣更好。

►最強「暖足神器」再也不怕氣溫溜滑梯

ET快訊
快訊／10歲童確診！　陳其邁：1人染疫全校停課
獨／明金成遺體相驗　妻子林沛締現身…悲痛須旁人攙扶
過年聚餐關房間玩手遊！　同房4人3確診
快訊／高雄+4「不明感染源」足跡公布　去過義大Outlet、
快訊／新北+4確診！　分布3行政區
快訊／板橋打工妹「男友媽」確診　曾去全家、家樂福、火鍋店
《華燈3》驚見男男床戰！　她躲桌下目睹淚崩
廖峻兒憶救父「錯過黃金時間」！　還原內幕：有的醫院不得不慎選
第22期開放3小時「28萬人預約」　莫德納最搶手
新北電子廠移工確診！陳時中：尚未列案號　同宿舍召回採檢
日翊員工家屬「吃年夜飯2確診」　點點幼兒園3例陰轉陽
板橋一家四口群聚再+1！　妹妹「男友媽媽確診」
高雄不明感染源+4！　過年聚餐引起家庭群聚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／新北+4　北市幼兒園教師傳染給7歲女童、父親也中鏢

板橋打工妹「男友媽」確診　曾去全家、家樂福、火鍋店

「企業老闆要幫員工加薪！」　蔡英文新年目標：一起照顧勞工

搖滾樂團攜政治受難者發新曲　蔡寬裕：受訪上百次「拍MV頭一回」

快訊／新北＋1本土　樹林某電子廠移工確診

「不願面對真相的是彭文正」　總統府：校方已證明蔡英文博士學位

快訊／迎戰2022地方選舉　蔡英文交付4大目標：部署優質人選回應人民

等到了！太魯閣罹難家屬明見蘇貞昌　4項訴求盼台鐵改革

新系內戰？鍾佳濱狂打「賴清德牌」　酸周春米：縣民不接受指定接班

陳時中參選時機不遠了？　黃暐瀚：已看到防疫隧道盡頭的光

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

4姊妹淘租車出遊自撞隧道口　車全毀！23歲女駕駛搶救不治

狗界寒單爺？黃狗瘋玩鞭炮　鄰居想預約：開工過來旺旺

示範同學+婁峻碩重現健身操　Lucy本尊現身淚訴曾遭埋怨

婁峻碩「絕不劈腿」：我很愛惜羽毛　穩定交往焦凡凡...不願留任何疙瘩

《全明星3》田依甯經紀人發聲！ IG被罵爆「努力被潑髒水很傷人」

「洛威拿慢慢」遭送收容所暴瘦！　媽花半年改造...養成60KG胖毛孩

快訊／新北+4　北市幼兒園教師傳染給7歲女童、父親也中鏢

板橋打工妹「男友媽」確診　曾去全家、家樂福、火鍋店

「企業老闆要幫員工加薪！」　蔡英文新年目標：一起照顧勞工

搖滾樂團攜政治受難者發新曲　蔡寬裕：受訪上百次「拍MV頭一回」

快訊／新北＋1本土　樹林某電子廠移工確診

「不願面對真相的是彭文正」　總統府：校方已證明蔡英文博士學位

快訊／迎戰2022地方選舉　蔡英文交付4大目標：部署優質人選回應人民

等到了！太魯閣罹難家屬明見蘇貞昌　4項訴求盼台鐵改革

新系內戰？鍾佳濱狂打「賴清德牌」　酸周春米：縣民不接受指定接班

陳時中參選時機不遠了？　黃暐瀚：已看到防疫隧道盡頭的光

減輕住宿生負擔　教部砸近20億元助逾40所大專改善宿舍

國際油價上揚！國籍航空燃油附加費2／13調漲　飛長程來回多花362元

10萬人認證「魔王彎道」！林口人自己都不敢騎　牆上全戰績網笑翻

機車騎士遭3地院檢通緝　機「警」通報支援再用燈控拖延

明仁會設「博弈＋詐騙」雙機房　半年撈2千萬...業績達標還有獎盃

馬自達CX-60確認3／8發表！廣島工程師鐵了心狂推SUV？

同事幫印文件「跑出神奇QR Code」　成品驚呆網：怎麼辦到的

快訊／10歲童確診！高雄如期開學　陳其邁：1人染疫全校停課

台南今年首見染病鼬獾咬人　動保處呼籲犬隻打疫苗

專騙大陸人得手逾2億　中打全台大搜索逮12詐欺犯

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

政治熱門新聞

快訊／板橋一家四口確診「北市足跡曝」

「陳時中間接承認Omicron清零失敗」　沈富雄：指揮官如現代唐吉訶德

快訊／新北＋1本土　樹林某電子廠移工確診

板橋1家4口確診接觸者採檢出爐　侯友宜：感染源不明

中小學週五開學　侯友宜：1人確診全校線上上課14天

快訊／板橋女染疫在信義區上班　搭捷運上下班足跡曝光

板橋1家4口染疫「大量足跡」　從江子翠搭捷運到象山

快訊／板橋1家4口染疫足跡曝光　集中板橋、新莊、板南線

迎戰2022　蔡英文交付4大目標：台灣隊友一起面對

快訊／板橋一家四口確診20歲小女兒足跡曝　初二逛IKEA、初三逛寶雅

板橋1家4口確診案　北市衛生局爆：足跡多、不只1人有北市足跡

長春店有確診足跡　麥當勞：員工自主健康管理

圖／拜登、川普對台軍售　蔡英文上任6年添購武器清單一次看

板橋打工妹「男友媽」確診　曾去全家、家樂福、火鍋店

更多熱門

相關新聞

賴清德表態支持鍾佳濱　對手莊瑞雄回應了

賴清德表態支持鍾佳濱　對手莊瑞雄回應了

2022年屏東縣長競爭激烈，民進黨立委鍾佳濱7日表示，陸續有縣民收到「賴清德副總統推薦鍾佳濱」的一封信，感謝副總統賴清德的推薦與肯定。對此，民進黨立委莊瑞雄回應，總統、副總統都是公共財，不是派系或各別家族的私用。

快訊／賴清德表態支持鍾佳濱選屏東縣長　追求公理正義展現大格局

快訊／賴清德表態支持鍾佳濱選屏東縣長　追求公理正義展現大格局

恆春蔥農搶收洋蔥　農民：剩不到兩成

恆春蔥農搶收洋蔥　農民：剩不到兩成

女足代表隊多人確診　周春米要求專機接送

女足代表隊多人確診　周春米要求專機接送

迎接農曆春節假期　立委下廚慰勞幕僚

迎接農曆春節假期　立委下廚慰勞幕僚

關鍵字：

周春米鍾佳濱莊瑞雄

讀者迴響

熱門新聞

知名導演明金成驟逝！　享年51歲

即／蘋果突宣布新功能！iPhone變身

明金成心肌梗塞驟逝　10大徵兆不可輕忽

明金成2段情重傷拖到47歲才婚

快訊／《華燈3》來了！確定3月18日開播

奧迪經理員購A7秒賣！爽賺價差下場曝

高中4閨蜜租車玩自撞　1人慘死

明金成驟逝　庹宗康、屈中恆急奔醫院

明金成27年前鬼門關搶回一命！

獨家／知名導演明金成昨夜驟逝　未滿月雙胞胎痛失父親

快訊／雙金影帝常楓初六「睡夢中離世」！

吳建豪認了F4心結「每個人都有嫉妒」：最後不是那麼開心

夫妻激戰忘關門！婆婆親睹全程吐1句話

明金成最後發文「家人在哪裡就是家」

《殭屍校園》驚喜彩蛋！　周子瑜「露臉客串」粉絲嗨翻

更多

最夯影音

更多
囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！
歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

歐告睡覺夢到「有人講笑話」　窩爸懷裡發出呵呵聲超可愛

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

生日大禮！挑戰20秒超商隨手抓　壽星衝糖果區...友笑翻：不識貨

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

雞蛋1斤70元遭批「發災難財」　雜貨店老闆：為了留給熟客

4姊妹淘租車出遊自撞隧道口　車全毀！23歲女駕駛搶救不治

4姊妹淘租車出遊自撞隧道口　車全毀！23歲女駕駛搶救不治

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面