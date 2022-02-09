新系內戰？鍾佳濱狂打「賴清德牌」　酸周春米：縣民不接受指定接班

▲鍾佳濱9日接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪。（圖／翻攝自震傳媒YouTube頻道）

記者呂晏慈／台北報導

屏東縣長潘孟安任期將屆，民進黨初選廝殺激烈，包括立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱均有意爭取。鍾佳濱9日中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪時表示，潘孟安公開表態支持周春米是「指定接班」，就像醫生指定病人吃某種保健食品，到底是不是基於專業考量？直言「一般縣民比較不能接受」。

鍾佳濱今天接受媒體專訪時，直接帶著正副總統蔡英文、賴清德的玩偶上節目，並稱他認識賴清德20幾年，彼此有革命情誼，很感謝賴清德基於義氣和情分支持自己，賴日前在推薦文中直指「相信鍾佳濱會是好的屏東縣長」，又呼籲鄉親「給佳濱一個機會」，顯示他對自己的期許很清楚了。

鍾佳濱並引述屏東縣前縣長曹啟鴻的話說，要找出最適合當縣長的人。主持人黃光芹追問，是否有特別拜託賴清德支持，或者賴是「自動自發」？鍾說，人的交情不需要訴諸情誼，賴清德謹守副總統份際，但那封推薦信有賴清德的簽名，也特別在當事人同意之下，找插畫家繪製人偶角色。

黃光芹問說，鍾佳濱發出賴清德的支持信函後，周春米也釋出與賴一起拜年的影片，而兩人同屬新潮流系統，最後結果會是怎樣？鍾說，選民自己最後會考慮，支持自己心目中的縣長，他投身政治與民進黨前輩打拼，並沒有說什麼明顯的派系，他與賴清德有長年情誼，「與一起拜年同框是不太一樣的。」

至於潘孟安公開表態支持周春米，是否有指定接班疑慮？鍾佳濱說，一般縣民比較不能接受的是，台灣又不是對岸可以打破任期限制，指定接班就像去看醫生時，主治醫生指定吃什麼廠牌的健康食品，「感覺上，到底是不是基於他專業的行為呢？」曾任屏東縣長的蘇貞昌、蘇嘉全、曹啟鴻都沒有指定接班，但繼任縣長都會延續前任縣長施政，「政績延續我想是人民的肯定，指定接班恐怕在一般人認知，不是那麼適當。」

黃光芹追問，但莊瑞雄針對賴清德支持鍾佳濱一事，也呼籲「正副總統不該淪為派系私用」？鍾佳濱酸說，有人自稱英派也是自己宣稱，他自己是「屏東派」、「台灣派」，以他和賴清德的交情並沒有逾越，賴副扮演的是輔佐角色，且賴也沒有透過自己臉書來推薦。

鍾佳濱暗指莊瑞雄和周春米說，有人長期在北部發展，有人在司法界，因此與賴清德並沒有交集，且每個人都會找過去有交集的人士來幫忙和推薦，這一路走來，他與賴清德惺惺相惜，長期情義相挺，也都是在南高屏耕耘，從國小到高中都是在屏東長大，與屏東志同道合的人都比較熟稔。

黃光芹問，現在賴清德表態支持鍾佳濱，是否有「鍾佳濱是新系長子」的意味？是否要爭正統？鍾佳濱表示，參與政黨、被歸類到什麼派系是對於投身政治的人，但是今天爭取鄉親認同，是基於誰最適合縣長的職務，再次重申他是「屏東派」、「台灣派」，推薦他的人也是「台灣派」，多數選民不是政黨人士或派系中人，而是希望台灣更好。