恆春蔥農搶收洋蔥　農民：剩下不到兩成…欲哭無淚

▲立委莊瑞雄到恆春了解洋蔥受損情形 。（圖／莊瑞雄服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

恆春半島洋蔥受農曆年前兩波大雨侵襲，雨後又突然豔陽高照，高溫多濕的天氣，導致炭疽病等病產生，災損慘重，有些蔥農趁今(6)日趕緊僱工採收洋蔥；郭姓蔥農表示，從未見過這樣的慘狀，不得不把還沒爛掉的洋蔥搶收起來，一邊採收，心裡一邊在淌血。

莊瑞雄說，往年洋蔥都比棒球還大，今年小到可憐，蔥農都愁眉苦臉，採摘一上午，只採收到稀稀落落上百顆，大概連兩成都收不到，大家都欲哭無淚。

他說，近幾年台灣受極端氣候影響，靠天吃飯的農民首當其衝，久不下雨、天氣太乾、蟲害就猖狂；大雨成災、田間淹水、病害就嚴重，每年幾乎都有農業災損發生，政府有責任帶領農民對抗極端氣候引起的天然災害，尤其洋蔥怕水，洋蔥田的灌溉、排水問題，政府應該出點力來協助。農民辛苦種植作物，當然是希望能夠有好收成，「常常受災領取那一點點的現金救助，實在是血本無歸」。

他再度致電農委會陳吉仲主委，陳吉仲允諾全力幫忙農民度過這次災損。明天就是上班日，這次洋蔥田受災，洋蔥株枯萎肉眼可見，他提醒蔥農，明天趕快向鄉鎮公所反應災情，讓天然災害現金救助儘速啟動，也讓農民盡快移除染病洋蔥以免病菌傳播，也儘早轉作稻作等其他作物減少損失。