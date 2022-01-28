迎接農曆春節假期　立委下廚慰勞幕僚：趁空檔補一補

▲民進黨立委趕在年假前慰勞助理。（圖／周春米國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

農曆春節假期即將到來，今（28）是春節前最後一個上班日，立法院臨時會院會則繼續審查今年度中央政府總預算案，藍綠立委都留守立院等待表決，肅殺氣息濃厚。不過，為了讓辦公室幕僚們有個難忘的春節，民進黨立委周春米串連立委同事林宜瑾、吳思瑤、賴惠員、許智傑以及賴品妤「請客吃飯」，分享雞排、天婦羅餐，也有立委親自下廚慰勞助理們，展現溫馨的年節氣息。

周春米表示，助理們平常工作辛苦，趁現在處理預算老闆在議場內忙著表決，助理們能喘口氣，又剛好是過年前一天，所以給助理輕鬆一下，從台北用外送軟體訂了雞排到屏東服務處，慰勞助理們，並且希望他們可以忙裡偷閒一下，感受一下年節的歡樂氛圍。

賴惠員為了慰勞辛苦的助理，親自下廚煮了一鍋干貝紅棗雞湯，趁臨時會的空檔要讓助理們補一補。因為選區內盛產農產品，所以特別精選台南土雞，放入蘋果或水梨一起熬煮，讓雞湯味道可以升級。賴說，希望透過這鍋雞湯感恩助理這個會期的幫忙，今年虎年到來期盼在助理協助之下問政能如虎添翼，為鄉親民眾繼續拚拚拚。

吳思瑤團隊由吳思瑤母親親自下廚，準備一桌「團隊圍爐」幫國會與服務處幕僚提早過年，事實上，這頓圍爐年年有，早已成為吳思瑤團隊的慣例。幕僚笑稱，他們都算是「阿嬤養大的助理」，常常被餵食，加上吳媽媽手藝太好，每道都是美味，讓大家越吃越圓，也算是「職業傷害」；通常年假前最後一個工作天，員工都是苦熬等下班，吳思瑤團隊同仁卻心情愉悅非常期待，敲碗等吃心意滿滿的團圓飯。

林宜瑾團隊則是共享天婦羅餐，大家拿著紅包袋與日式料理合照，畫面簡單卻溫馨。林宜瑾表示，由於日前已提早舉行台南服務處同仁的尾牙宴，因此農曆年前的最後一個工作天，特別和台北辦公室同仁一同享用日式料理，感謝助理們一起在立法院打拼。

此外，許智傑也拿出他最愛的冰品與辦公室分享，他笑說，吃冰是他生活的小確幸，一支冰棒就可以忘卻許多生活的煩惱，把這個小確幸分享給辦公室的兄弟姊妹，「虎」辦公室同仁幸福滿滿。有趣的是，賴品妤訂了大份夏威夷披薩，自備特色佐料如香菜、芋頭、三色豆等，讓助理們哭笑不得。賴品妤表示，吃Pizza一定要配鳳梨。

何志偉也準備「黯然消魂之椒麻牛肉麵」搭配「志偉牌」手沖咖啡，他說，團隊夥伴不分寒暑的一起打拼，難免會有黯然銷魂的時候，這種時候他總是會手沖一杯咖啡給助理。助理則笑稱，今年歷經疫情，助理居家辦公的時候最想念的還是這杯咖啡。