　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

迎接農曆春節假期　立委下廚慰勞幕僚：趁空檔補一補

▲▼迎接農曆春節假期　立委下廚慰勞幕僚：趁空檔補一補。（圖／周春米國會辦公室提供）

▲民進黨立委趕在年假前慰勞助理。（圖／周春米國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

農曆春節假期即將到來，今（28）是春節前最後一個上班日，立法院臨時會院會則繼續審查今年度中央政府總預算案，藍綠立委都留守立院等待表決，肅殺氣息濃厚。不過，為了讓辦公室幕僚們有個難忘的春節，民進黨立委周春米串連立委同事林宜瑾、吳思瑤、賴惠員、許智傑以及賴品妤「請客吃飯」，分享雞排、天婦羅餐，也有立委親自下廚慰勞助理們，展現溫馨的年節氣息。

周春米表示，助理們平常工作辛苦，趁現在處理預算老闆在議場內忙著表決，助理們能喘口氣，又剛好是過年前一天，所以給助理輕鬆一下，從台北用外送軟體訂了雞排到屏東服務處，慰勞助理們，並且希望他們可以忙裡偷閒一下，感受一下年節的歡樂氛圍。

賴惠員為了慰勞辛苦的助理，親自下廚煮了一鍋干貝紅棗雞湯，趁臨時會的空檔要讓助理們補一補。因為選區內盛產農產品，所以特別精選台南土雞，放入蘋果或水梨一起熬煮，讓雞湯味道可以升級。賴說，希望透過這鍋雞湯感恩助理這個會期的幫忙，今年虎年到來期盼在助理協助之下問政能如虎添翼，為鄉親民眾繼續拚拚拚。

吳思瑤團隊由吳思瑤母親親自下廚，準備一桌「團隊圍爐」幫國會與服務處幕僚提早過年，事實上，這頓圍爐年年有，早已成為吳思瑤團隊的慣例。幕僚笑稱，他們都算是「阿嬤養大的助理」，常常被餵食，加上吳媽媽手藝太好，每道都是美味，讓大家越吃越圓，也算是「職業傷害」；通常年假前最後一個工作天，員工都是苦熬等下班，吳思瑤團隊同仁卻心情愉悅非常期待，敲碗等吃心意滿滿的團圓飯。

林宜瑾團隊則是共享天婦羅餐，大家拿著紅包袋與日式料理合照，畫面簡單卻溫馨。林宜瑾表示，由於日前已提早舉行台南服務處同仁的尾牙宴，因此農曆年前的最後一個工作天，特別和台北辦公室同仁一同享用日式料理，感謝助理們一起在立法院打拼。

此外，許智傑也拿出他最愛的冰品與辦公室分享，他笑說，吃冰是他生活的小確幸，一支冰棒就可以忘卻許多生活的煩惱，把這個小確幸分享給辦公室的兄弟姊妹，「虎」辦公室同仁幸福滿滿。有趣的是，賴品妤訂了大份夏威夷披薩，自備特色佐料如香菜、芋頭、三色豆等，讓助理們哭笑不得。賴品妤表示，吃Pizza一定要配鳳梨。

何志偉也準備「黯然消魂之椒麻牛肉麵」搭配「志偉牌」手沖咖啡，他說，團隊夥伴不分寒暑的一起打拼，難免會有黯然銷魂的時候，這種時候他總是會手沖一杯咖啡給助理。助理則笑稱，今年歷經疫情，助理居家辦公的時候最想念的還是這杯咖啡。

▲▼迎接農曆春節假期　立委下廚慰勞幕僚：趁空檔補一補。（圖／周春米國會辦公室提供）

▲▼迎接農曆春節假期　立委下廚慰勞幕僚：趁空檔補一補。（圖／周春米國會辦公室提供）

▲▼迎接農曆春節假期　立委下廚慰勞幕僚：趁空檔補一補。（圖／周春米國會辦公室提供）

▲▼迎接農曆春節假期　立委下廚慰勞幕僚：趁空檔補一補。（圖／周春米國會辦公室提供）

▲▼迎接農曆春節假期　立委下廚慰勞幕僚：趁空檔補一補。（圖／周春米國會辦公室提供）

▲▼迎接農曆春節假期　立委下廚慰勞幕僚：趁空檔補一補。（圖／周春米國會辦公室提供）

▲▼迎接農曆春節假期　立委下廚慰勞幕僚：趁空檔補一補。（圖／周春米國會辦公室提供）

ET快訊
黃曉明、Angelababy最後合體畫面曝！　男方舉動被酸：
他中尾牙最大獎「365天帶薪假」　老闆加碼一條件網羨煞
正妹打完2劑BNT「胸前一直激凸」超害羞　57萬人嗨了
快訊／一家3人宜蘭確診9足跡曝！　奕順軒、蒜味肉羹、民宿
11、12月「雲端發票」中獎清冊來了！　全聯超多張
女法官私刑少年！逼下跪自掌嘴23下　恐嚇「捅屁眼」
黃曉明被爆追求172cm女神級新歡！　「他開私人飛機請吃飯」
「確診者連發燒咳嗽都沒」　台中孫皓雲診所公告休診14天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市升2.5級打兩劑才能內用　兒童怎麼辦？柯文哲：12歲以下綠燈

迎接農曆春節假期　立委下廚慰勞幕僚：趁空檔補一補

郭國文拋開放福食引黨內互打　綠委群組狂嗆：豬隊友、得罪全立院

柯文哲撂重話不打疫苗「不要來搗蛋」　主張疫苗護照快上線

北市+5「4童、1職員」　黃珊珊：全是幼兒園老師密切接觸者

郭國文拋福食解禁當新年禮物　行政院急滅火「絕非事實」

莫德納搶光光、BNT剩8萬劑　柯文哲無法理解：莫德納沒比BNT更棒

「我對選2022縣市長完全沒計畫」　韓國瑜：2024一定會有人很好奇

快訊／北市+5「松山內湖中山」　柯文哲這點判斷：目前社區感染沒擴散

快訊／北市2.5級餐飲防疫規範出爐　柯文哲：沒打疫苗別出來害人

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

羅時豐遇奇葩男子「舔媽媽」示愛　摔車靠外套保命..姪子：等等再測試一次XD

最高齡！90歲老肺魚愛撒嬌　喜歡被摸肚肚同時有鰓、肺

《大嘻哈時代》選手被控性侵硬上！ 對方求饒還遭言語辱罵

Sandy首配音...黃子佼一度以為「她被換掉嗎」　「會邀泱泱嗎？」盧廣仲：盒盒盒

北市升2.5級打兩劑才能內用　兒童怎麼辦？柯文哲：12歲以下綠燈

迎接農曆春節假期　立委下廚慰勞幕僚：趁空檔補一補

郭國文拋開放福食引黨內互打　綠委群組狂嗆：豬隊友、得罪全立院

柯文哲撂重話不打疫苗「不要來搗蛋」　主張疫苗護照快上線

北市+5「4童、1職員」　黃珊珊：全是幼兒園老師密切接觸者

郭國文拋福食解禁當新年禮物　行政院急滅火「絕非事實」

莫德納搶光光、BNT剩8萬劑　柯文哲無法理解：莫德納沒比BNT更棒

「我對選2022縣市長完全沒計畫」　韓國瑜：2024一定會有人很好奇

快訊／北市+5「松山內湖中山」　柯文哲這點判斷：目前社區感染沒擴散

快訊／北市2.5級餐飲防疫規範出爐　柯文哲：沒打疫苗別出來害人

11年來誕生626位統一發票千萬富翁　財部呼籲20張待領快加入！

北市升2.5級打兩劑才能內用　兒童怎麼辦？柯文哲：12歲以下綠燈

拜登警告：俄羅斯2月入侵烏克蘭「可能性非常大」

中華電信內神通外鬼「洗手機」　3529萬呆帳收不回！男收押女請回

BMW電動車i3今年7月正式停產　未來將由iX1填補產品空缺

圍爐必吃白斬雞！主廚「國宴級秘方」3步驟上桌　Q彈皮凍作法公開

印度學校因疫情「關閉近2年」　專家憂：會有整代孩子被拋下

準備刷卡出站！「2毛毛站務員」趴滿票閘睡翻　網笑：嚴格的檢查　

影／30秒翹臀運動　讓你擁有傳說中的屁股窩

積家開放訂製專屬猛虎錶　精雕姿態活靈活現

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

政治熱門新聞

快訊／新北公布新足跡！　捷運環狀線、新莊特力屋、板橋拉麵店

快訊／北市2.5級餐飲防疫規範出爐　柯文哲：沒打疫苗別出來害人

快訊／幼教師「1傳5」足跡曝光！曾到內湖大潤發、松山區多處餐廳

黃珊珊稽查酒吧　抓到居家檢疫者

國民黨四天王「脫罩舉杯」　韓國瑜洩下一步

國民黨天王級聚餐！四叉貓揪出照片藏5細節

快訊／桃園疫情燒台北　加貝爾幼兒園確診童足跡曝「曾到南港」

快訊／某幼兒園老師確診！北市曝11處足跡　集中南港、松山區

快訊／綠委開槍：今天開放福島食品進口　送國民新年大禮

北市確診+5！幼教師補習班兼課「1傳5」

快訊／北市+5　柯文哲曝分布

王浩宇抓到趙少康爽吃「千葉鮪魚」　網：反日是工作

快訊／郭國文拋福食解禁引爆國民黨揚言倒閣　柯建銘鞠躬道歉了

快訊／韓國瑜曝宴請藍營天王理由　「絕對沒要拉下朱立倫」

更多熱門

相關新聞

綠委肯定蔣經國　「迫害人權也不能漠視」

綠委肯定蔣經國　「迫害人權也不能漠視」

總統蔡英文日前指出，台灣人民如今看待政治領袖，已經和過去完全不同，社會對前總統蔣經國的歷史定位有許多討論，每一位總統的歷史定位都該由人民決定。民進黨立委許智傑認為，就經濟發展部分他表示肯定，但迫害人權等作為也不能漠視，希望功過並陳後供後人評判與警惕。

剪綵「轟下台」風波　周春米：揭牌無關初選「不要無限上綱」

剪綵「轟下台」風波　周春米：揭牌無關初選「不要無限上綱」

屏東內戰　莊瑞雄：縣府不該變特定人助選團

屏東內戰　莊瑞雄：縣府不該變特定人助選團

助理被潘孟安轟下台　鍾佳濱：初選不是比誰財大氣粗

助理被潘孟安轟下台　鍾佳濱：初選不是比誰財大氣粗

潘孟安當眾轟莊瑞雄、鍾佳濱助理下台

潘孟安當眾轟莊瑞雄、鍾佳濱助理下台

關鍵字：

周春米林宜瑾吳思瑤賴惠員許智傑賴品妤

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃曉明宣布離婚Angelababy！

男童失蹤3天找到剩殘缺遺體！遭4犬分食慘死

打完2劑BNT超害羞　金髮妹：一直激凸

環東撞死騎士！2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

即／台中驚傳有疫情　大甲國泰世華公告行員家屬確診

獨／前男友出面控小三　10年前真相被挖出…王思佳回應了

大姑偷年菜請男友家人　媳怒：8道吃6道

Angelababy離婚聲明「和平分開」

前面雙AZ「混打第3劑BNT」　他曝副作用

即／10天前才打BNT第3劑！　花蓮警局主秘病逝

福原愛爆扶正橫濱男　激動公開「新身份」：我會加油的！

幫客戶裝水晶燈　他一開電源尷尬了

女偶像「約砲海量粉絲」淫片瘋傳！真相被挖網傻眼

「火鍋店蛤蜊」帶回家養　3天後現狀曝光

桃園2科技大廠1002人採檢結果出爐

更多

最夯影音

更多
Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面