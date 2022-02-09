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路易莎、伯朗都有！Uber Eats祭「咖啡買1送1」連2周開喝

▲▼Uber Eats祭咖啡買1送1。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats祭咖啡買1送1。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為上班族加油打氣！外送平台「Uber Eats」宣布祭出「精選咖啡買1送1」優惠活動，即日起至2月22日凡於指定咖啡店下單即享「咖啡買1送1」，且優饗、雙享方案會員加碼可再享整筆訂單75折優惠，換算下來1杯路易莎美式黑咖啡只要25元就能喝到，俗到不行，上班就揪同事一起喝。

▲▼Uber Eats祭咖啡買1送1。（圖／Uber Eats提供）

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▲咖啡買1送1爽喝到2月22日前。

Uber Eats驚喜推出「開工咖啡優惠」，即日起至2月22日凡在平台下單路易莎、伯朗咖啡館、怡客咖啡、丹堤、COFFEE LAW、FOMO COFFEE及台中的 Lokal Coffee等咖啡廳即享「拿鐵、美式咖啡買1送1」，另還有多家咖啡優惠，詳細優惠內容則以各家於APP公告為主。

且優饗及雙享方案會員加碼獨享輸入優惠碼「咖啡七五」，可再享2次整筆訂單再75折優惠，單筆最高折抵50元，以路易莎美式黑咖啡買1送1只要65元舉例，若再打75折，平均1杯路易莎美式黑咖啡不到25元就能喝到，連2周小確幸趕緊收下。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞送4塊雞塊。（圖／業者提供）

另，外送平台「foodpanda」2月限定「超殺折扣碼」也終於登場，這個月可是祭出星巴克指定飲品買1送1、買2送1，還有麥當勞送4塊麥克雞塊、CoCo爽喝珍奶買1送1，加碼再推開工限定優惠，小確幸肯定要筆記。詳細優惠碼請看「星巴克買1送1、麥當勞送雞塊！foodpanda「2月超殺優惠碼」快收下」。

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