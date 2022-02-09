王世堅讚黃珊珊勝過蔣萬安　「難怪國民黨求爺爺告奶奶要藍白合」

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

年底北市首長之爭戰況膠著，民調部分，目前國民黨立委蔣萬安領跑、衛福部長陳時中、副市長黃珊珊緊追在後，前台北市長郝龍斌更拋出藍白合，希望藉此鞏固蔣萬安選情，對此，北市議員王世堅表示，黃珊珊解決問題的能力勝過蔣萬安，「難怪整個國民黨求爺爺告奶奶，也要尋求柯文哲、黃珊珊合作。」

王世堅指出，蔣萬安周邊的人、整個國民黨求爺爺告奶奶，也會去尋求柯文哲、黃珊珊合作，「蔣萬安是藍軍少主，暖男是好，但軟男就很糟糕，蔣萬安處理事情判斷與處置，他是沒有任何決斷力，黃珊珊勝過蔣萬安就是她有解決問題的能力。」

對於藍白合，王世堅表示，藍營尋求與柯文哲合作已有跡象，柯文哲已坦承與馬英九密會，但柯文哲要跟馬英九請益什麼，過去柯文哲還參加倒馬行動，批評馬英九笨得可怕還是可怕的笨、說馬英九臉皮厚厚還在當總統，很快就會被掃出台灣歷史，把馬英九批得一文不值。

王世堅指出，柯文哲當年講這些話，現在卻密會馬英九跟他請益，因此，藍白合絕對不是謠傳，國民黨本身有這個需要，看到林佳龍、陳時中的民調後也漸漸慌了，才會求爺爺告奶奶勸退黃珊珊，「柯文哲看準這一點一定會大吃國民黨豆腐！」