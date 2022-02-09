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陳時中出征北市首長選戰？　王世堅：民眾不願意他離開崗位

▲民進黨台北市議員王世堅質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

年底縣市首長選戰將至，外界盛傳民進黨將提名衛福部長陳時中選台北，對此，北市議員王世堅表示，此時此刻，沒有人可以取代陳時中衛福部長的位置，至少絕大多數的台灣人都不會同意，「他要硬走也可以，但我相信他不會這麼做。」

台北市長選戰激烈，立委蔣萬安呼聲最高、副市長黃珊珊被視為台北市長接班人，綠營則有多位人選被點名，包括陳時中、前台中市長林佳龍、基隆市長林右昌、前文化部長鄭麗君、副總統陳建仁、知名主持人謝震武、綠營北市黨部主委吳怡農等。

王世堅指出，大家表面上沒什麼動作，但有意問鼎各縣市首長寶座的人都已經表態，這表示民進黨人才濟濟，遠比國民黨好多了，國民黨表面上沒在爭，但私底下爭的非常厲害。

王世堅表示，防疫遠比首都市長選舉重要百倍，且台北市長選舉也不是非陳時中不可，防疫讓陳時中擔任總司令也是最好的，這樣的情況下，至少還要觀察3、4月，疫情更穩定了再說，「現在不是誰要陳時中選的問題，而是我們台灣民眾願不願意讓陳時中離開崗位。」

王世堅指出，這一年多來，即便防疫這個項目有一些瑕疵，絕大多數國人還是認為有陳時中就放心，此時此刻，沒有人可以取代陳時中衛福部長的位置，至少絕大多數的台灣人都不會同意，「他要硬走也可以，但我相信他不會這麼做。」

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