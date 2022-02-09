「國民黨不敢因福食得罪日本」　邱毅痛批：終究淪為美日棄子！

▲前國民黨立委邱毅。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院8日宣布解禁日本福島5縣食品進口台灣，最快2月21日上路。對此，前國民黨立委邱毅批評，在野的國民黨也不敢得罪日本，「朝野都爭相討好美日，最後連老本都消耗光了，終究落得淪為美日棄子的下場！」

邱毅表示，大部分台灣人民反對日本核食，蔡英文為什麼還敢開放進口呢？其實答案很簡單，這就是蔡英文搞「抗中保台」的台獨路線要付出的代價，「台獨政府挾外人以自重，外人中最主要的是美國和日本。討好美國須進口美國含瘦肉精的毒豬肉，討好日本則須解禁受核軸射污染的食品。」

對於開放福島食品有利台灣加入CPTPP的說法，邱毅批評，其實這完全是自欺欺人，開放了日本核食，台灣也無法加入CPTPP，因為CPTPP是共識決，必須所有會員國都同意，台灣才能獲准進入，所以即使日本表態支持，其他的十個會員國，只要有些國家反對，台灣還是加入不了，到時候「賠了夫人又折兵」的結果是可以被預期的。

邱毅表示，蔡英文為什麼視台灣民意如無物？因為她知道台灣民意是健忘的、跟風向的，很容易被「大局論」忽悠的，是為了對抗大陸願意付出代價的，「何況，現在台灣年輕人盲目崇拜蔡英文，民進黨選舉所向無敵，這就是可笑的台式民主。」

邱毅批評，現在台灣民意雖然反對日本核食，只要蔡英文趨動網軍、名嘴、網紅，不斷的洗腦，幾個月後民意就完全轉向了，「開放美國毒豬肉的前例不就是如此嗎？而且在野的國民黨也不敢得罪日本，他們敢在立法院義無反顧的阻擋日本核食嗎？」

邱毅指出，在朝野都爭相討好美日，抱緊美日大腿，走台獨或獨台路線時，台灣的處境只有越來越艱難一途，「最後連老本都消耗光了，終究落得淪為美日棄子的下場！」